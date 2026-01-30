Ligue 1 : la course au titre, résultats, scores et le classement en direct

Découvrez les résultats de la journée de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

Chaînes et diffusion Après une semaine intense de Ligue des champions avec des résultats compliqués pour les clubs français, retour du championnat de France de Ligue 1 avec une course au titre très intense entre Paris, Lens et un peu plus loin, Marseille et Lyon. Les regards seront d'ailleurs tournés vers l'Olympique de Marseille, en pleine tempête après l'humiliation reçue du côté de Bruges et son élimination à la dernière seconde. En bas du classement, prendre des points va devenir très urgent pour Nantes, Metz, Auxerre, décochés depuis plusieurs journées par le ventre mou du championnat. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

18:51 - La journée débute par Lens Second au classement avant le début de la journée, Lens va tenter de reprendre son trône dans un match plus qu'abordable face au Havre. Le PSG ne jouera que dimanche alors que l'OM se déplace au Paris FC ce samedi soir.

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

