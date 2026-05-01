Ligue 1 : la lutte pour l'Europe repart, les résultats et le classement

Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

A l'approche du sprint final, chaque contre-performance coûte très cher dans la course aux places européennes. La 32e journée ce week-end va voir la lutte se poursuivre avec plusieurs affiches à suivre dont le choc Lyon-Rennes dimanche soir. Avant cela, l'OM, un peu plus distancé après le match nul concédé face à Nice, jouera gros samedi à Nantes.

Avant sa demi-finale retour de Ligue des champions à Munich, le PSG accueille Lorient et voudra creuser un peu plus l'écart en tête avant la rencontre Nice -Lens. La donne est simple, si Lens prend moins de points que le PSG ce week-end, le club parisien pourra être d'ores et déjà sacré champion de France. Dans le cas contraire, le titre pourrait alors se jouer lors des deux dernières journées. Un spectacle attendu depuis plusieurs années après l'hégémonie parisienne sans aucune concurrence...

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Derniers résultats

10:30 - Strasbourg aussi obligé de gérer en cette fin de saison Comme le PSG, Strasbourg, encore engagé en demi-finale de Ligue Conférence, doit aussi gérer son effectif dans ce sprint final de la saison. Après leur défaite en demi-finale de Coupe de France, les Alsaciens n'ont plus beaucoup de chances d'être européens la saison prochaine. Ils accueillent Toulouse dimanche à La Meinau.

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.