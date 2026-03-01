Ligue 1 : la lutte pour le titre fait rage, scores, résultats et classement en direct

Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

Chaînes et diffusion Après la Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement au Havre qui doit permettre aux Parisiens de poursuivre sa série en championnat et de conserver la première place. Pour Lens, à seulement deux points des Parisiens, il ne faudra pas perdre le fil après la défaite face à Monaco lors de son déplacement à Strasbourg. En conclusion de la journée, Habib Beye aura son premier test au Vélodrome avec un choc immense face à Lyon, devant l'OM au championnat. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

20:46 - C'est parti au Vélodrome ! Alors que l'ambiance est incandescente au Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang donne le coup d'envoi de l'Olympico !

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

