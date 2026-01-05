Ligue 1 : Lens et le PSG creusent l'écart, résultats et classement

Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat de Ligue 1.

Chaînes et diffusion Lens entame l'année 2026 comme la fin de l'année 2025 ! Les Nordistes ont réalisé une très belle prestation ce week end en s'imposant en infériorité numérique sur la pelouse de Toulouse sur le score de 3-0 et ont officiellement remporté le titre de champion d'automne devant le PSG. Les Parisiens se sont imposés sur le score de 2-1 dans le premier derby parisien de la semaine face au Paris FC. Lens et Paris possèdent désormais 7 et 8 points d'avance sur l'OM qui a vécu une soirée cauchemar au Vélodrome, s'inclinant 2-0 à 9 contre 11. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

08:51 - L'agacement de Luis Enrique "Je n'étais pas énervé contre mon équipe, a lancé Luis Enrique, avant d'ajouter qu'il préférait s'exprimer en espagnol pour bien être compris sur l'arrêt de la rencontre en raison de pluiseurs chants à l'encontre des Marseillais. "Dans tous les stades, ils nous traitent de tous les noms, mais ils n'arrêtent que nos matches au Parc des Princes. On va à Lyon, à Nantes, à Marseille, et on accepte toutes les ambiances. Et ils n'entendent que des chants négatifs au Parc des Princes. Je suis fatigué que ce soit le cas."

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.