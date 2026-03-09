Ligue 1 : Paris inquiète, l'OM retrouve le sourire et le podium, le classement complet

Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

Chaînes et diffusion Après son élimination en Coupe de France face à Toulouse, Marseille a retrouvé son bourreau pour un match de championnat. Et grâce à son inévitable buteur, Mason Greenwood, l'OM s'est rassuré en prenant les trois points et en retrouvant le podium. Les Olympiens profitent du faux pas 1-1 à domicile de Lyon pour repasser à la troisième place. Avant la Ligue des champions, le PSG a trébuché lourdement à domicile face à Monaco et voit Lens revenir de nouveau à un petit point alors que nous entamons bientôt le sprint final... Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

08:45 - Tolisso très heureux Buteur à l'arrache pour obtenir le match nul, Corentin Tolisso était tout de même mécontent en zone mixte après le 1-1 face au Paris FC. Ça a été un peu compliqué, je ne suis pas forcément content de moi, mais je n'ai pas lâché, je ne voulais pas que les gars me voient abandonner, confessait l'ancien du Bayern. Je suis capitaine, je dois montrer l'exemple. C'était important que je prenne mes responsabilités sur le penalty. J'ai réussi à marquer, on n'a pas perdu et on stoppe la série de défaites, il faut le voir comme ça.

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

