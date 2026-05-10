Ligue 1 : Paris veut se rapprocher du titre, l'OM, Lille, Lyon, Rennes et Monaco dans la course à l'Europe... Les enjeux du multiplex de la 33e journée

C'est déjà l'avant-dernière journée de Ligue 1 ce dimanche avec un multiplex qui s'annonce haletant sur tous les points. Le titre, la course à l'Europe et au maintien sont concernés dans cette 33e journée.

A l'approche du sprint final, chaque contre-performance coûte très cher dans la course aux places européennes. Comme le week-end précédent, l'OM en a fait l'amère expérience lors de la 32e journée de Ligue 1, avec une claque reçue à Nantes (3-0) et d'immenses doutes sur l'avenir de son entraîneur Habib Beye.

L'Europe s'éloigne d'autant que Monaco a battu sur le fil Metz (2-1) et que l'Olympique Lyonnais a fait la bonne affaire dimanche soir en dominant le Stade Rennais (4-2). Résultat, Lyon, 3e avec 60 points, a désormais deux longueurs d'avance sur Lille 4e et 4 sur Rennes 5e. Monaco, 6e, est à 6 points alors que l'OM, 7e, est relégué à 7 points de la troisième place.

Dans la course au titre, statu-quo puisque Lens avait fait match nul à Nice (1-1) alors que le PSG, avec une équipe largement remaniée avant la demi-finale de Ligue des champions à Munich, avaut concédé le nul face à Lorient (2-2). La 33e journée a vu Lens accueillir Nantes dès ce vendredi soir. Les Sang et Or se sont imposés (1-0) et retardent encore un peu le titre parisien peu importe le score de l'équipe de la capitale face à Brest ce dimanche soir.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Derniers résultats

15:00 - La crise totale à l'OM L'OM vit une fin de saison peu banale. Les Phocéens, qui ont été très longtemps dans la course à la Ligue des champions, voient doucement la qualification européenne s'éloigner. Avant cette 33e journée de Ligue 1, l'équipe d'Habib Beye pointe à la septième place à sept points du podium qui n'est plus atteignable. Et cette semaine, au-delà de la crise des résultats sportifs, c'est une crise en interne qui s'est déclarée. Mis au vert durant une bonne partie de la semaine, les Marseillais ont dormi à la Commanderie et la dernière nuit a été agitée. Le leader de l'attaque phocéenne, Pierre-Emerick Aubameyang a aspergé le représentant de la direction sportive et chargé de faire respecter le couvre-feu à la Commanderie avec un extincteur en voulant faire une blague. Pas du goût de Bob Tahri qui a fait remonter le problème aux hautes instances marseillaises. Résultat : le Gabonais a été écarté pour le déplacement au Havre ce soir. 12:50 - La course au maintien aussi concernée Si Paris veut se rapprocher du titre et si cinq équipes visent l'Europe, en bas du classement, le suspense sera aussi à son comble pour savoir qui évitera la terrible place de barragiste. Le Havre, Nice et Auxerre sont concernés. Et ça tombe bien puisque ce soir, les Bourguignons et les Aiglons vont s'affronter dans un match de la peur à l'Abbé Deschamps. Avec trois points de retard sur le Gym, l'AJA doit s'imposer pour repasser devant son adversaire du soir avant la dernière journée la semaine prochaine. De son côté, Le Havre reçoit l'OM et pourrait assurer son maintien en cas de succès. 10:00 - L'avant-dernière journée de Ligue 1 Ce dimanche soir a lieu le premier des deux multiplex de la fin de saison en Ligue 1. Place à la 33e journée ce soir avec huit affiches au programme. Le PSG devra encore attendre un peu avant d'être officiellement titré après la victoire de Lens face à Nantes ce vendredi soir (1-0). Dans la brûlante course à l'Europe, cinq équipes sont concernées puisque Marseille, Monaco, Rennes, Lille et Lyon peuvent encore rejoindre la Ligue des champions ou les deux autres compétitions européennes. Le programme de la 33e journée de Ligue 1 : Paris Saint-Germain – Stade Brestois 29

Toulouse FC – Olympique Lyonnais

Havre AC - Olympique de Marseille

Stade Rennais – Paris FC

AJ Auxerre – OGC Nice

FC Metz – FC Lorient

Angers SCO – RC Strasbourg Alsace Toutes ces rencontres et le multiplex seront à suivre en direct sur la chaine Ligue 1+ ainsi qu'en direct commenté sur notre site.

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

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Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.