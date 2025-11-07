Ligue 1 : programme de la 12e journée, résultats et classement

Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat de Ligue 1.

Sommaire Calendrier

Résultats

Classement

Actus et matchs en direct

Chaînes et diffusion Nouvelle journée de Ligue 1 ce week-end avec un énorme choc très attendu, Lyon qui accueille le PSG. Les Parisiens, avec sa cascade de forfaits (Dembélé, Doué, Hakimi, Nuno Mendes...) devront faire le dos rond face à des Gones qui veulent retrouver le podium. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

En direct

10:38 - Duel de milliardaires La rencontre Paris FC-Rennes (vendredi à 20h45), qui ouvrira la 12e journée de Ligue 1, est un duel de milieu de tableau pour notre championnat, mais le match sera également en tribunes avec un duel de milliardaires entre les familles Arnault et Pinault. Les deux n'ont toutefois pas la même stratégie de développement de leur équipe...

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.