Ligue 1 : PSG, OM... Résultats, calendrier et classement du championnat

Après une belle semaine de Ligue des champions pour les clubs français et avant la trêve internationale et deux matchs importants comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2026, la Ligue 1 animera tout le week-end. Leader du classement, le PSG, toujours privé de nombreux cadres, devra tout faire pour éviter une seconde défaite consécutive à l'extérieur en championnat du côté de Lille, beau vainqueur de la Roma en Ligue Europa ce jeudi. Pour Marseille, attention à l'euphorie. Après le match fou face à l'Ajax et la victoire 4-0, les Marseillais jouent à Metz qui n'a rien à perdre en ce début de saison. On suivra également le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco ou encore la réception de Toulouse par l'OL.
Quelle diffusion pour la Ligue 1 à la TV ?
Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.
