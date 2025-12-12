Ligue 1 : quatre équipes pour trois places sur le podium, résultats et classement en direct

Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat de Ligue 1.

Chaînes et diffusion Après la belle semaine européenne des clubs français malgré un match nul du PSG à Bilbao en Ligue des champions et les défaites de Lille et Nice en Ligue Europa, la Ligue 1 et sa lutte pour le podium est de nouveau au programme de la journée. Le choc de ce week-end sera sans aucun doute le match au Vélodrome entre l'Olympique de Marseille d'un Greenwood en feu et l'AS Monaco de Paul Pogba. En cas de défaite, l'OM pourrait se retrouver à 8 et 7 points de Lens et Paris si les deux équipes s'imposent face à Nice et Metz. Les deux équipes étant en crise, l'occasion est belle pour les deux leaders du championnat de France. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

16:00 - Nantes lance la journée En crise, Nantes lance la journée de Ligue 1 ce vendredi sur la pelouse d'Angers. Cette semaine, une fois encore, les Nantais ont changé d'entraîneur avec Ahmed Kantari, coach assez inexpérimenté, qui arrive sur le banc en remplacement de Luis Castro, mis en place il y a seulement six mois. L'ancien milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain est toutefois connu dans la maison jaune puisqu'il était l'adjoint d'Antoine Kombouaré l'année précédente.

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

