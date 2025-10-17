Ligue 1 : résultats, calendrier et le classement du championnat
Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat de Ligue 1.
Le retour du championnat de France de Ligue 1 ce week-end après la trêve internationale et avant le retour de la Ligue des champions. Un gros choc est au programme dès ce vendredi avec le PSG qui affronte Strasbourg au Parc des Princes. Un choc entre le leader et le troisième surprise de ce début de saison qui pourrait profiter à Marseille qui affronte Le Havre au Vélodrome avant de jouer face au Sporting la semaine prochaine.
Le calendrier de la Ligue 1
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.
Le classement
16:17 - Des retours pour Paris
Pour la réception de Strasbourg ce vendredi, le PSG enregistre plusieurs retours. Touché au mollet le 5 septembre avec l'équipe de France, Désiré Doué est rétabli et figure bien dans le groupe parisien. Même chose pour Bradley Barcola, remis de sa lésion à l'ischio-jambier, en revanche toujours pas d’Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et Joao Neves.
Quelle diffusion pour la Ligue 1 à la TV ?
Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.
- 14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs
- 19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs
- Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC
- Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC
Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici
Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.