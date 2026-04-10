Ligue 1 : scores et résultats en direct

Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

Nouvelle journée de championnat ce week-end avec un choc décalé. En raison de la présence du PSG en Ligue des champions, la Ligue a décidé de reporter la rencontre face à Lens qui devait être décisive dans la lutte pour le titre de champion de France. En attendant, on suivra les rencontres de Marseille, Lyon, Lille et Monaco qui se battent tous pour une place sur le podium de la Ligue 1.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Derniers résultats

21:54 - Mi-temps au Vélodrome C'est la fin de ce premier acte d'OM - Metz. Marseille mène au score grâce à un but d'Aubameyang mais les Phocéens sont encore très loin d'être à l'abri. 21:06 - C'est parti à Marseille Stéphanie Frappart donne le coup d'envoi de cet OM - Metz, deuxième match de la 29e journée de Ligue 1. Défaite interdite pour un Marseille en crise face à une équipe messine qui n'a plus gagné depuis 16 matchs en Championnat.

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.