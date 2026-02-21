Ligue 1 : scores, résultats et classement complet

Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

Chaînes et diffusion Nouvelle journée de championnat ce week-end en Ligue 1 avec des enjeux bien différents pour tous les clubs. Marseille n'a pas réussi à calmer la tempête face à Brest pour la toute première sur le banc marseillais, d'Habib Beye en s'inclinant 2-0. Devant, Lyon va tenter de continuer sa folle série et de rattraper un PSG et Lens qui se livrent une intense bataille en tête de championnat. En bas du classement, Nantes, Auxerre, Metz... Doivent tous prendre des points. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

23:04 - Le PSG reprend la tête ! Victoire convaincante du PSG face à une équipe de Metz totalement désarmée et sans idées (3-0). Les hommes de Luis Enrique ont fait le plus dur en première mi-temps avant de lever le pied dans la seconde période en vu du match contre Monaco 21:57 - Un PSG rayonnant Mi-temps au Parc. Un PSG qui fait une grosse impression dans cette première mi-temps et qui mène 2-0 face à une équipe de Metz trop spectatrice

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

