Ligue 1 : trois équipes pour une place de leader... Les résultats et le classement

Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat de Ligue 1.

En direct

14:00 - Le Paris FC lance la journée Premier match de la journée de Ligue 1, le Paris FC qui affronte Nantes à 20h45 ce vendredi. Les deux équipes, 11 et 15e, ont besoin d'engranger des points dans ce début de championnat.

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.