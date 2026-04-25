Ligue 1 : un combat dantesque pour le podium et le titre, résultats et classement

Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

La lutte pour le titre et la lutte pour le podium animent cette fin de championnat et ce sera certainement jusqu'à la fin. Lille, Marseille, Lyon, Rennes et Monaco se tiennent en 2 points dans une bataille complètement folle avant la nouvelle journée de Ligue 1. Pour le titre de champion de France, le PSG semble tout de même avoir une petite longueur d'avance sur Lens, mais le choc entre les deux formations promet son pesant d'or. En cas de victoire des Lensois, le titre pourrait se jouer dans les deux dernières journées. Un spectacle attendu depuis plusieurs années après l'hégémonie parisienne sans aucune concurrence...

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Derniers résultats

19:01 - C'est parti entre Angers et le PSG ! M. Stinat siffle le coup d'envoi de la rencontre entre Angers et le PSG, comptant pour la 31e journée de Ligue 1 ! Ce sont les joueurs parisiens qui engagent pour ces 45 premières minutes au stade Raymond-Kopa.

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.