Ligue 1 : un duo qui s'éloigne, une lutte intense pour le podium... Résultats et classement

Chaînes et diffusion Pas de gros changement au classement de la Ligue 1 après la journée de championnat disputée ce week-end. Malgré sa victoire poussive grâce à Barcola, le PSG est toujours un solide leader avec 4 points d'avance sur Lens, tenu en échec face à Strasbourg en ouverture de la journée vendredi. Bonne nouvelle pour Lens, dans un choc qui a tenu toutes ses promesses, l'OM a renversé l'OL dans son stade Vélodrome pour laisser Lyon à 8 points de la seconde place. En revanche, il commence à y avoir un embouteillage derrière avec donc Marseille à deux points et Lille et Rennes à seulement 5 points. En bas du classement, Metz, Nantes et Auxerre ferment la marche. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

08:43 - Lyon fustige l'arbitrage Battu par l'OM, Lyon a fustigé l'arbitrage après la rencontre et notamment par l'intérmédiaire de son coach, Paulo Fonseca. "Je suis ici par respect pour votre travail, mais je ne veux parler de rien. Que dire... La meilleure équipe a perdu aujourd'hui. La meilleure équipe a perdu aujourd'hui. On a marqué trois buts aujourd'hui. J'ai été sanctionné neuf mois, je ne veux rien dire. C'est impossible de me convaincre qu'il y a hors jeu. Mais c'est comme ça. Regardez vous-mêmes, faites vous-mêmes l'analyse. Je ne veux pas perdre du temps à commenter le match." 01/03/26 - 22:53 - L'OM fait tomber Lyon ! (3-2) Après une fin de match à couper le souffle, l'Olympique de Marseille remporte cet Olympico en clôture de la 24e journée de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais (3-2) grâce à un but d'Igor Paixao et à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Corentin Tolisso et Remi Himbert sont les buteurs lyonnais. Avec cette victoire phocéenne, la course à la Ligue des champions est totalement relancée. 01/03/26 - 21:41 - L'OL en tête à la pause ! (0-1) Sous les sifflets, les Marseillais rentrent en vestiaires au terme d'une première période où ils sont menés 1-0 par l'Olympique Lyonnais à la suite d'une ouverture du score précoce de Corentin Tolisso. 01/03/26 - 20:46 - C'est parti au Vélodrome ! Alors que l'ambiance est incandescente au Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang donne le coup d'envoi de l'Olympico !

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

