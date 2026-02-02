Ligue 1 : un duo s'envole, l'OM coule, résultats et le classement complet

Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

Sommaire Calendrier

Résultats

Classement

Actus et matchs en direct

Chaînes et diffusion Les matchs s'enchaînent et se ressemblent pour l'Olympique de Marseille. Après sa débâcle en Ligue des champions, l'OM devait réagir face au Paris FC. En menant 2-0, Marseille pensait avoir fait la différence, mais une fin de match catastrophique et une erreur de Rulli, a couté les trois points de la victoire (2-2). Conséquence, l'OM voit une nouvelle fois Lens et le PSG prendre le large au classement grâce à leurs victoires face au Havre et Strasbourg. Derrière l'OM, Lyon a poursuivi sa bonne série face à Lille et se retrouve à la 4e place avec le même nombre de points que Marseille. En bas du classement, Nantes, Auxerre et Metz se sont tous inclinés et restent aux dernières places. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

Dernières mises à jour

08:35 - Ca chauffe à Marseille Lors de la séance des remplaçants ce dimanche à l'entraînement, une altercation entre Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren a eu lieu selon La Provence. Le premier aurait commis plusieurs fautes sur le deuxième, sans que le staff n'intervienne, et la situation aurait rapidement dégénéré. Roberto De Zerbi aurait également eu des mots durs à l'égard d'Amir Murillo selon le journal. Le joueur étant coupable selon lui de plusieurs erreurs qui ont entraîné des buts. 01/02/26 - 22:48 - SUCCES PRECIEUX POUR LE PSG (1-2) L'équipe parisienne retrouve sa première place au classement après un court mais précieux succès face au Strasbourg (1-2). Une victoire étriquée face à une très bonne équipe alsacienne qui n'a pas démérité et qui est tombé sur un très bon Safonov. Achraf Hakimi, exclu en fin de match manquera le clasico. 01/02/26 - 21:38 - Mi-temps à la Meinau ! Dans une première mi-temps pleine de rebondissements, Strasbourg et le PSG ont montré de belles choses en apportant beaucoup d'intensité et de créativité dans ce choc de la 20ème journée de Ligue 1. Score de parité à la pause (1-1)

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.