Ligue 1 : un trio se détache, résultats et classement

Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat de Ligue 1.

Chaînes et diffusion La Ligue 1 a fait son grand retour ce week-end avec une nouvelle journée importante avant la Ligue des champions. Un choc était au programme avec Nice qui accueillait Marseille... Choc qui a tourné court puisque l'OM s'est imposé 5-1, humiliant les Aiglons. Pour le PSG, victoire tranquille et sans forcer face au Havre, 3-0. On a également vu la victoire de Lens qui s'accroche à la 3e place. Les trois premiers possèdent 7 et 5 longueurs d'avance sur le quatrième, Lille. Notons également le grand retour sur le terrain de Paul Pogba malgré la très lourde victoire 4-1 face à Rennes qui enchaîne et remonte à la 6e place. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

08:54 - Lille s'impose en conclusion de la journée Grâce notamment aux deux buts d'Olivier Giroud, Lille s'est imposé 4-2 dans un match spectaculaire face au Paris FC et remonte à la 4e place, mais à cinq longueurs du troisième et deuxième, Lens et Marseille.

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

