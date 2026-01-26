Ligue 1 : une course au titre intense, résultats et classement

Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat de Ligue 1.

Sommaire Calendrier

Résultats

Classement

Actus et matchs en direct

Chaînes et diffusion Le PSG a repris son fauteuil de leader grâce à sa victoire à l'arrache sur la pelouse de l'AJ Auxerre ce vendredi. Les Parisiens ont profité également de la lourde chute des Lensois au Vélodrome face à un OM galvanisé par ses recrues (3-1). Au classement, Paris a 7 points d'avance sur Marseille et désormais 2 sur Lens qui voit l'OM revenir au contact. Lyon, grâce à Endrick, croit toujours au podium en étant à seulement deux points de Marseille. Nantes, Auxerre et Metz sont toujours en bas du classement. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

Dernières mises à jour

09:03 - La déroute de Lille Dans son stade, le LOSC a subi une très lourde défaite en cloture de la journée. Face à Strasbourg, les Dogues se sont inclinés 4-1, laissant filer Lyon et l'OM dans la course au podium. Malgré ce revers, Bruno Genesio garde la confiance de son président. "Encore une fois, il fait un travail remarquable, extraordinaire, au quotidien, on a une relation qui est très, très, très, très bonne. Donc, totale confiance, on a une période qui est aujourd’hui difficile, mais qui n’en a pas ? . Plus que ça, Létang déleste Genesio de toutes responsabilités. On est dans une période difficile, noire. J’en suis le premier responsable. C’est dans ces moments-là qu’il faut rester tous ensemble, s

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.