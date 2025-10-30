Ligue 1 : une journée folle avec 31 buts, résultats et classement

Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat de Ligue 1.

En direct

09:07 - Monaco nouveau dauphin Les Monégasques ont profité des nombreux faux pas de tous leurs adversaires pour récupérer la 2e place du classement. Monaco a remporté un match totalement fou, 5-3, sur la pelouse de Nantes alors que Marseille, Lyon et le PSG ont été tous accrochés. 29/10/25 - 23:07 - MARSEILLE ACCROCHE PAR ANGERS (2-2) C'est terminé au Vélodrome ! L'Olympique de Marseille a été tenu en échec par une très belle équipe d'Angers (2-2). Alors que les Phocéens semblaient se diriger vers une cinquième victoire à domicile grâce à un doublé de Vaz ils ont été rattrapé sur le fil sur un but de Camara. A noter une grosse inquiétude pour Bilal Nadir, qui s'est écroulé tout seul à quelques minutes de la fin pour un malaise. 29/10/25 - 21:54 - Première période ratée de l'OM C'est la mi-temps au Vélodrome ! Marseille a été méconnaissable face à une équipe angevine qui a parfaitement dérouler son plan et a pu se montrer dangereuse par Sediki Cherif, auteur du seul but du match pour l'instant (0-1)

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

