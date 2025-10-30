Ligue 1 : une journée folle avec 31 buts, résultats et classement
Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat de Ligue 1.
Une pluie de buts dans cette journée en semaine et un PSG toujours leader. Les Parisiens ont pourtant été accrochés sur la pelouse de Lorient 1-1 et ont perdu une nouvelle fois leur attaquant français Désiré Doué. Mais Paris est toujours leader car Lens a réalisé un gros faux pas sur la pelouse de Metz, vainqueur 2-0, car Lyon a été accroché 3-3 dans un match renversant face au Paris FC et que surtout, l'OM, a perdu deux points face à Angers en toute fin de rencontre. La bonne opération de la soirée est pour Monaco, vainqueur 5-3 à Nantes et qui prend la place de dauphin derrière le PSG.
Le calendrier de la Ligue 1
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.
Le classement
09:07 - Monaco nouveau dauphin
Les Monégasques ont profité des nombreux faux pas de tous leurs adversaires pour récupérer la 2e place du classement. Monaco a remporté un match totalement fou, 5-3, sur la pelouse de Nantes alors que Marseille, Lyon et le PSG ont été tous accrochés.
29/10/25 - 23:07 - MARSEILLE ACCROCHE PAR ANGERS (2-2)
C'est terminé au Vélodrome ! L'Olympique de Marseille a été tenu en échec par une très belle équipe d'Angers (2-2). Alors que les Phocéens semblaient se diriger vers une cinquième victoire à domicile grâce à un doublé de Vaz ils ont été rattrapé sur le fil sur un but de Camara. A noter une grosse inquiétude pour Bilal Nadir, qui s'est écroulé tout seul à quelques minutes de la fin pour un malaise.
Quelle diffusion pour la Ligue 1 à la TV ?
Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.
- 14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs
- 19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs
- Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC
- Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC
