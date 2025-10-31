Ligue 1 : une journée très attendue, résultats et classement
Après la pluie de buts lors de la journée en semaine et les nombreux rebondissements, la nouvelle journée de Ligue 1 est très attendue ce week-end avant le retour de la Ligue des champions. Justement, avant le choc face au Bayern, le PSG doit se remettre la tête à l'endroit face à Nice dans un choc entre le leader et le huitième. Monaco, nouveau dauphin, devra désormais assumer son statut face au Paris FC à domicile. Marseille, toujours en manque de confiance et réussite, devra également se remettre dans le bon tempo avant la Ligue des champions sur la pelouse d'Auxerre.
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.
09:30 - Deux points entre les six premiers
La nouvelle journée de Ligue 1 promet avec un écart très serré entre les leaders du championnat de France. Deux points séparent seulement le PSG, leader avec 21 points et Lens, 6e et ancien dauphin de Paris, avec 19 points. Monaco, Paris, Marseille, Lens et Lyon peuvent tous repartir de cette journée avec le fauteuil de leader.
Quelle diffusion pour la Ligue 1 à la TV ?
Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.
- 14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs
- 19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs
- Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC
- Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC
