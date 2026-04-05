Ligue 1 : une lutte intense, le classement et les résultats
Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.
Après la trêve internationale rondement menée par l'équipe de France, le championnat de France de Ligue 1 fait son grand retour ce week-end avec des enjeux à tous les étages. Le gros enjeux de ces prochaines semaines est sans aucun doute la lutte pour le titre entre Paris et Lens même si les Parisiens semblent avoir une longueur d'avance avec leur match en retard face à Nantes. Pour le podium, tout est encore possible entre Lille, Marseille, Monaco et Lyon. Enfin, en bas de classement, la lutte fait également rage dans ces dernières journées entre Nice, Le Havre, Auxerre et Nantes, Metz étant bien décroché.
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.
Le classement
22:42 - C'est terminé ! Monaco s'offre Marseille (2-1)
C'est terminé au Louis-II ! L'AS Monaco signe une septième victoire consécutive en Ligue 1 contre l'OM (2-1), ce dimanche en clôture de la 28e journée de L1. Golovin (59e) et Balogun (74e) ont marqué pour l'ASM, alors que Gouiri a réduit l'écart en fin de match (85e).
22:31 - BUT ! Gouiri relance l'OM (2-1)
L'OM reprend espoir dans cette fin de match ! Bien servi dans la surface, Amine Gouiri a un peu de réussite dans son dribble devant Kehrer et se présente face à Hradecky, qu'il parvient cette fois à tromper. Monaco n'a plus qu'un but d'avance à cinq minutes de la fin du temps règlementaire (2-1).
22:19 - BUT ! Balogun inscrit un but génial (2-0)
L'AS Monaco fait le break dans cette rencontre ! Sur un ballon dégagé par la défense de Monaco, Benjamin Pavard se rate complètement et envoie Balogun en profondeur. L'attaquant américain résiste à Egan-Riley avant de pénétrer dans la surface. Dans un angle fermé, il lobe parfaitement Rulli d'un subtil ballon piqué qui retombe parfaitement dans le petit filet opposé. C'est superbe et ça fait 2-0 pour Monaco !
21:46 - BUT ! Golovin marque pour Monaco (1-0)
L'AS Monaco prend l'avantage face à l'OM ! Golovin est plus prompt pour couper la trajectoire d'un centre de Teze, après un très bon travail d'Akliouche au départ de l'action. Le Russe trompe Rulli du gauche et donne l'avantage aux siens ! 1-0 pour l'ASM à l'heure de jeu.
21:32 - C'est la pause ! Monaco et l'OM dos à dos (0-0)
Sans accorder de temps additionnel, M. Turpin siffle la fin de la première période entre l'AS Monaco et Marseille (0-0) à Louis-II.
20:45 - C'est parti entre Monaco et Marseille !
Après le coup de sifflet fictif donné par Usain Bolt, M. Turpin siffle le coup de ce dernier match de la 28e journée de Ligue 1 entre Monaco et Marseille ! Ce sont les joueurs marseillais qui engagent.
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