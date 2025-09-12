Ligue 1 2025-2026 : calendrier, résultats et classement
Le calendrier des dates et horaires des matchs, tous les scores et le classement... La Ligue1 a repris ses droits pour la saison 2025-2026. Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat.
Après la trêve internationale qui a laissé de grosses traces dans les effectifs et notamment à Paris qui a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour plusieurs semaines et avant la première journée de la Ligue des champions, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. Au programme, des duels intéressants notamment entre Paris et Lens dimanche, mais également des rencontres qui, sur le papier, montrent un déséquilibre comme Marseille - Lorient, Auxerre - Monaco ou encore Lille - Toulouse. On suivra également le leader du championnat avant cette journée, Lyon, qui se déplace sur la pelouse de Rennes.
Le calendrier de la Ligue 1
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.
Le classement
Nos dernières actus et matchs en direct
16:30 - Marseille lance la 4e journée
Au Stade Vélodrome et avant un mois de septembre très difficile avec le Real Madrid en Ligue des champions et le PSG en championnat, l'OM va recevoir le FC Lorient dans un match qui doit donner confiance aux coéquipiers de Benjamin Pavard, nouvel entrant dans l'effectif marseillais à la fin du mercato estival.
Quelle diffusion pour la Ligue 1 à la TV ?
Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.
- 14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs
- 19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs
- Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC
- Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC
Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici
Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.