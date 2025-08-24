Ligue 1 2025-2026 : les résultats et le classement après la 2e journée

Durant chaque journée de championnat, vous pouvez suivre l'intégralité des résultats et le classement de votre équipe favorite.

En direct

15:20 - Lyon leader Les Lyonnais réalisent un très bon début de saison avec une deuxième victoire en deux matchs et avec la manière face à la Metz après un été agité."On parle d'un club fort, dont on doit respecter l'héritage. Pour cela, il faut tout donner au présent et peut-être qu'on aura un meilleur futur, car ce club le mérite. La force et la vie d'un club, ce ne sont pas que les onze joueurs sur le terrain, même s'ils en font bien sûr partie. C'est aussi et surtout les supporters. Les plus grands ont des stades pleins, avec des gens qui, pour le suivre et l'accompagner sans cesse, consentent de gros efforts financiers. Notre plus grande responsabilité est donc de travailler avec cohérence pour préserver cette communion, cette symbiose avec le public. C'est comme ça qu'un grand club doit avancer" a expliqué l'entraîneur adjoint Jorge Marciel en conférence de presse.

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.