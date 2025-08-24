Ligue 1 2025-2026 : les résultats et le classement après la 2e journée
La réaction attendue a eu lieu. Après une semaine très délicate dans les coulisses, Marseille a répondu sur le terrain en écrasant le Paris FC sur le score de 5-2 au Vélodrome. Un résultat qui parait facile sur le papier alors que les Marseillais ont vu les Parisiens revenir à 2-2 après avoir menés 2-0... L'honneur est donc sauf et l'agitation devrait toujours être présente cette semaine après la main tendue de De Zerbi à Rabiot. Pour le PSG, le début de saison n'est pas rassurant, mais le travail est fait. Après une timide victoire à Nantes, c'est une nouvelle timide victoire face à Angers au Parc pour les Parisiens qui ne sont pas encore dans un rythme de croisière. En revanche, après un été très agité, tout roule à Lyon, leader de la Ligue 1 après sa démonstration face à Metz (3-0).
Le calendrier de la Ligue 1
Les résultats de la Ligue 1
Le classement
Nos dernières actus et matchs en direct
15:20 - Lyon leader
Les Lyonnais réalisent un très bon début de saison avec une deuxième victoire en deux matchs et avec la manière face à la Metz après un été agité."On parle d'un club fort, dont on doit respecter l'héritage. Pour cela, il faut tout donner au présent et peut-être qu'on aura un meilleur futur, car ce club le mérite. La force et la vie d'un club, ce ne sont pas que les onze joueurs sur le terrain, même s'ils en font bien sûr partie. C'est aussi et surtout les supporters. Les plus grands ont des stades pleins, avec des gens qui, pour le suivre et l'accompagner sans cesse, consentent de gros efforts financiers. Notre plus grande responsabilité est donc de travailler avec cohérence pour préserver cette communion, cette symbiose avec le public. C'est comme ça qu'un grand club doit avancer" a expliqué l'entraîneur adjoint Jorge Marciel en conférence de presse.
Quelle diffusion pour la Ligue 1 à la TV ?
Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.
- 14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs
- 19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs
- Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC
- Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC
