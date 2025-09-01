Ligue 1 2025-2026 : Lyon colle le PSG, résultats et classement
Le calendrier des dates et horaires des matchs, tous les scores et le classement... La Ligue1 a repris ses droits pour la saison 2025-2026. Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat.
La 3e journée de Ligue 1 ce week-end a offert un grand spectacle ! Le PSG a fait le show à Toulouse en s'imposant 6-3 grâce notamment à un triplé de la pépite Joao Neves. Trois buts et surtout deux retournés acrobatiques, une performance unique. Samedi, Lille a étrillé Lorient avec sept buts en une mi temps, un record. Et pourtant, Olivier Giroud était forfait en raison d'un problème musculaire. On notera également la première victoire pour le Paris FC qui s'est imposé 3-2 face à Metz sous les yeux de Jurgen Klopp. Enfin, dans un match chaud bouillant comme très souvent, Lyon a pris le dessus sur l'OM grâce à un but en toute fin de match de Balerdi contre son camp. Les Marseillais étant à 10 contre 11 pendant presque l'intégralité de la rencontre. Conséquence au classement, Lyon est toujours au contact du PSG au moment de la pause internationale.
Le calendrier de la Ligue 1
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.
Le classement
09:26 - Le résumé de la 3e journée
Lyon vainqueur d'un choc face à l'OM très chaud, Paris et Joao Neves font le show, Lille étrille Lorient et le Paris FC qui signe la victoire, voici le résumé de la journée de Ligue 1.
Quelle diffusion pour la Ligue 1 à la TV ?
Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.
- 14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs
- 19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs
- Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC
- Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC
Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici
Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.