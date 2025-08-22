Ligue 1 2025-2026 : programme de la 2e journée, résultats et classements
Durant chaque journée de championnat, vous pouvez suivre l'intégralité des résultats et le classement de votre équipe favorite.
Après une première journée très riche, l'attraction du week-end sera l'Olympique de Marseille. Dans la tourmente avec l'affaire Rabiot et Rowe, complétement ecartés de l'effectif après une violente altercation, Marseille va devoir réagir sur le terrain en affrontant le promu du Paris FC lors de cette deuxième journée. Après la défaite inaugurale, un nouveau mauvais résultat pourrait déjà plonger l'OM dans la crise. On suivra également la première sortie du PSG au Parc des Princes face à Angers alors que le choc de la journée opposera le LOSC d'Olivier Giroud au Monaco de Paul Pogba, qui ne sera toujours pas aligné dans l'équipe première.
Le calendrier de la Ligue 1
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.
Le classement
Nos dernières actus et matchs en direct
14:30 - Paris lance la journée
Le PSG, champion de France en titre et vainqueur du premier match de la saison face à Nantes, fait sa première sortie au Parc et affronte Angers à 20h45.
Quelle diffusion pour la Ligue 1 à la TV ?
Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.
- 14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs
- 19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs
- Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC
- Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC
