Ligue 1 2025-2026 : programme, résultats et classement

Le calendrier des dates et horaires des matchs, tous les scores et le classement. La Ligue1 a repris ses droits pour la saison 2025-2026. Suivez l'intégralité des résultats et le classement de votre équipe favorite lors de chaque journée de championnat.

La 3e journée de Ligue 1 ce week-end n'est pas vraiment celle de tous les dangers, mais après deux premiers week-ends de rodage pour plusieurs équipes, c'est sans doute celle qui doit montrer tout le potentiel des concurrents, tout au moins une montée en puissance. La première grosse affiche de la saison 2025-2026 a d'ailleurs été programmée dimanche (20h45), entre l'Olympique de Marseille (OM) et l'Olympique Lyonnais (OL). Dans cet Olympico, l'occasion a été donnée à Lyon, leader actuel avec 6 points et une différence de 4 buts après ses deux victoires face à Lens et Metz, de confirmer son sans faute au Groupama Stadium. A Marseille, c'est la confirmation d'une sortie de crise qui a été réclamée après un début de championnat compliqué (défaite contre Rennes, affaire Rabiot-Rowe). Les Phocéens avaient rebondi avec une victoire éclatante contre le Paris FC (5-2) la semaine passée.

Le classement de Ligue 1 dans son ensemble après cette 3e journée dépend évidemment de bien d'autres matchs, à commencer par le duel Toulouse FC-PSG, qui a été fixé ce samedi 30 août (21h05). Troisième au classement avec 6 points (+2 buts de différence), Paris a hérité d'un séduisant TFC pour ce 3e round, deuxième avec également 6 points (+3). Idéal pour confirmer un statut de favori et faire oublier une victoire difficile contre Angers il y a une semaine (ou pas). Autre grosse équipe attendue avant cette 3e journée : Monaco, qui a chuté à la 8e place suite à une défaite sur le gong face à Lille lors du dernier match. La rencontre face à Strasbourg a été présentée comme celle de la reconquête dans la course au podium.

Le calendrier de Ligue 1 a prévu d'autres matchs de clarification comme celui entre Lens et Brest, Nice-Le Havre, Paris FC-Metz, ou encore Angers-Rennes. Suivez le calendrier, les résultats et le classement.

Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

