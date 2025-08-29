Ligue 1 2025-2026 : programme, résultats et classement
Le calendrier des dates et horaires des matchs, tous les scores et le classement. La Ligue1 a repris ses droits pour la saison 2025-2026. Suivez l'intégralité des résultats et le classement de votre équipe favorite lors de chaque journée de championnat.
La 3e journée de Ligue 1 ce week-end n'est pas vraiment celle de tous les dangers, mais après deux premiers week-ends de rodage pour plusieurs équipes, c'est sans doute celle qui doit montrer tout le potentiel des concurrents, tout au moins une montée en puissance. La première grosse affiche de la saison 2025-2026 a d'ailleurs été programmée dimanche (20h45), entre l'Olympique de Marseille (OM) et l'Olympique Lyonnais (OL). Dans cet Olympico, l'occasion a été donnée à Lyon, leader actuel avec 6 points et une différence de 4 buts après ses deux victoires face à Lens et Metz, de confirmer son sans faute au Groupama Stadium. A Marseille, c'est la confirmation d'une sortie de crise qui a été réclamée après un début de championnat compliqué (défaite contre Rennes, affaire Rabiot-Rowe). Les Phocéens avaient rebondi avec une victoire éclatante contre le Paris FC (5-2) la semaine passée.
Le classement de Ligue 1 dans son ensemble après cette 3e journée dépend évidemment de bien d'autres matchs, à commencer par le duel Toulouse FC-PSG, qui a été fixé ce samedi 30 août (21h05). Troisième au classement avec 6 points (+2 buts de différence), Paris a hérité d'un séduisant TFC pour ce 3e round, deuxième avec également 6 points (+3). Idéal pour confirmer un statut de favori et faire oublier une victoire difficile contre Angers il y a une semaine (ou pas). Autre grosse équipe attendue avant cette 3e journée : Monaco, qui a chuté à la 8e place suite à une défaite sur le gong face à Lille lors du dernier match. La rencontre face à Strasbourg a été présentée comme celle de la reconquête dans la course au podium.
Le calendrier de Ligue 1 a prévu d'autres matchs de clarification comme celui entre Lens et Brest, Nice-Le Havre, Paris FC-Metz, ou encore Angers-Rennes. Suivez le calendrier, les résultats et le classement.
Le calendrier de la Ligue 1
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.
Le classement
17:23 - Le programme de la journée
Lens accueille Brest pour le coup d'envoi de la 3e journée du championnat de France de Ligue 1. Si Lens reste sur une victoire, Brest est dans le dur avec un seul point en deux matchs et "pas de budget" selon les mots d'Eric Roy. On suivra également le troisième match d'Olivier Giroud face à Lorient ou encore le réveil attendu de Monaco face à Strasbourg. Le Paris FC espère de son côté prendre les trois premiers points depuis son retour en Ligue 1 face à Metz. Enfin, on suivra bien évidemment le PSG face à Toulouse et surtout le choc entre Marseille et Lyon au Groupama stadium ce dimanche.
Quelle diffusion pour la Ligue 1 à la TV ?
Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.
- 14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs
- 19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs
- Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC
- Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC
Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici
Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France.