Ligue 1 2025-2026 : tous les résultats, le classement et calendrier
Le calendrier des dates et horaires des matchs, tous les scores et le classement... La Ligue1 a repris ses droits pour la saison 2025-2026. Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat.
Nouvelle semaine intense qui se prépare en France. Après la Ligue Europa ce mercredi et jeudi et avant le grand retour de la Ligue des champions la semaine prochaine avec notamment le Barça pour le PSG, l'Ajax pour l'OM et Tottenham pour Monaco, le championnat est au programme tout au long du week-end. La journée débutera avec un choc du haut de tableau entre Strasbourg qui reçoit Marseille sous fond de grogne des supporters alsaciens. On suivra aussi le PSG qui fait son retour au Parc avec la présentation du Ballon d'or d'Ousmane Dembélé et qui reçoit surtout Auxerre dans le but de rebondir après la défaite lors du Classique.
Le calendrier de la Ligue 1
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.
Le classement
Quelle diffusion pour la Ligue 1 à la TV ?
Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.
- 14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs
- 19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs
- Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC
- Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC
Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici
Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.