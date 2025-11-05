DIRECT. Ligue des champions : Man City - Dortmund, Marseille - Atalanta, Barcelone... Les matchs et le classement en live

Fin de la quatrième journée de Ligue des champions ce mercredi avec le Barça, un choc Manchester City - Dortmund et surtout l'OM qui reçoit Dortmund.

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.

La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

En direct

20:48 - L'Ajax et Benfica cherchent des premiers points Seuls deux clubs n'ont pas encore réussi à prendre le moindre point en trois journées. Il s'agit de l'Ajax et de Benfica. Le club d'Amsterdam, à la peine en Eredivisie également (4e à l'heure actuelle, accueille le Galatasaray de Victor Osimhen, qui compte déjà 6 points après 3 journées. De son côté, le Benfica de José Mourinho reçoit le Bayer Leverkusen, deux points au compteur après une humiliation lors de la dernière journée par le PSG à domicile (2-7) et qui voudra forcément se reprendre.

20:42 - Chelsea accroché à Qarabağ, Villarreal chute à Paphos Les deux premiers résultats de la journée en Ligue des champions ont accouché de deux surprises. Villarreal a perdu sur la pelouse du petit club chypriote de Pafos (1-0), qui a décroché sa première victoire de son histoire en C1 sur un but inscrit par Luckassen (46e). Chelsea a été accroché en Azerbaïdjan par Qarabağ (2-2). Estavao (16e) et Garnacho (53e) ont marqué les deux buts des Blues, tandis que Andrade (29e) et Jankovic (39e, sp) ont permis au club azerbaïdjanais de réussir ce petit exploit contre Chelsea. Ces deux clubs comptent donc sept points après quatre journées.

20:36 - L'Inter cherche le 4 sur 4 contre Almaty Pas forcément flamboyant en Serie A, l'Inter réussit des débuts pour l'instant parfaits en Ligue des champions avec trois victoires en trois matchs à Amsterdam (0-2), contre Prague (3-0) et sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (0-4), soit neuf buts marqués et aucun encaissé. Le finaliste de la saison passée espère enchaîner ce soir face au Kairat Almaty, ce qui semble a priori faisable vu la faiblesse de l'équipe du Kazakhstan.

20:30 - Barcelone en danger à Bruges ? Avec six points pris en trois matchs, le FC Barcelone n'a pas le droit à l'erreur sur la pelouse de Bruges ce soir, plombé par sa défaite à domicile face au PSG lors de la 2e journée de cette phase de poules (1-2). Battu aussi par le Real Madrid il y a dix jours en championnat, les Barcelonais doivent aussi gérer des polémiques hors du terrain concernant Lamine Yamal. Avant un déplacement compliqué à Chelsea lors de la prochaine journée, les joueurs de Hansi Flick doivent prendre trois points, même si le reste du calendrier s'annonce favorable (Francfort, Prague et Copenhague).

20:24 - Manchester City contre Dortmund, le choc du soir En dehors du match de l'OM, le choc de cette soirée de Ligue des champions oppose Manchester City au Borussia Dortmund. Erling Haaland retrouve son ancien club alors qu'il est en grande forme, avec 17 buts inscrits en 13 matchs avec City cette saison, dont 4 en 3 matchs de Ligue des champions. Les deux équipes sont invaincues après trois matchs, avec chacune 7 points au compteur. City a battu Naples (2-0), fait match nul à Monaco (2-2) et s'est imposé à Villarreal (0-2). Dortmund, de son côté, a fait match nul sur la pelouse de la Juventus (4-4) avant de battre Bilbao (4-1) et de s'imposer à Copenhague (2-4). Soit 12 buts inscrits en 3 matchs. Cela promet du spectacle !

20:18 - L'OM décimé face à l'Atalanta Pour affronter l'Atalanta, Roberto De Zerbi a dû composer un onze de départ sans huit des joueurs de son effectif : Balerdi, Medina, Weah, Kondogbia, Nadir, Traoré, Gouiri (blessés) et Emerson (suspendu). L'entraîneur italien garde son 3-4-3 avec Ulisses Garcia et Murillo comme pistons sur les côtés. Egan-Riley, Pavard et Aguerd forment la défense. Le onze de départ de l'OM: Rulli - Pavard, Egan-Riley, Aguerd - Murillo, O'Riley, Hojbjerg, U. Garcia - Greenwood, Aubameyang, Paixao.

20:12 - OM-De Zerbi: "Absolument prendre les trois points" Lors d'un match face à une équipe italienne forcément particulier pour lui, l'entraîneur italien de l'OM Roberto De Zerbi a confirmé que son équipe devait absolument s'imposer contre une équipe battue largement au Parc des Princes lors de la première journée (4-0), et ce peu importe la manière. "On entre dans la phase la plus importante, il ne reste plus beaucoup de matches, on veut gagner, a expliqué l'ancien coach de Sassuolo. Trois points après trois matches, c'est peu, on aurait mérité plus à Madrid (2-1) et Lisbonne (2-1). C'est un rendez-vous important à la maison, nous devons absolument prendre les trois points." L'OM était, avant le début de cette 4e journée, 18e sur 36 du classement.

20:06 - L'OM doit prendre des points Après une défaite énervante sur la pelouse du Sporting lors de la dernière journée (2-1), l'OM est dans la nécessité de prendre des points lors de la réception de l'Atalanta ce soir au Vélodrome. Avec trois points pris en trois matchs, grâce à un large succès contre l'Ajax (4-0), les Marseillais enchaînent deux matchs à domicile puisqu'ils recevront ensuite Newcastle lors de la 5e journée. Deux matchs lors desquels l'OM doit faire le plein s'il veut s'imaginer un printemps européen.