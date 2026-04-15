Ligue des champions : adversaire du PSG, dates et tableau des demi-finales

Les quarts de finale de la Ligue des champions se terminent cette semaine avec un nouveau dernier carré pour les Parisiens.

Le moment de vérité approche en Ligue des champions. Les quarts de finale se terminent cette semaine et il y a beaucoup d'incertitudes ! Le PSG, vainqueur 2-0 à domicile, n'a pas subi la furia des Reds lors du match retour à Anfield en s'imposant grâce à Dembélé. Pour Barcelone, il fallait mettre le feu sur la pelouse de l'Atlético après leur défaite également 2-0. Malgré des buts rapides, la bande à Griezmann s'en est sortie. Pour le choc Bayern Real, un seul but sépare les deux formations et Mbappé et le Real rêvent toujours... En s'imposant au Sporting, Arsenal est de son côté en bonne position.

Le tableau des demi-finales

Bayern ou Real - PSG

Atlético - Sporting ou Arsenal

Les demi-finales se dérouleront le 28 et 29 avril pour l'aller et les 5 et 6 mai pour le retour.

Le calendrier complet

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Les résultats de la Ligue des champions

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21:49 - Fin d'une première période ahurissante ! L'arbitre met un terme à une première période qui restera gravée dans les mémoires ! Le Real Madrid mène au score sur la pelouse du Bayern Munich. Sur l'ensemble des deux matchs, ça fait donc 4-4 dans ce quart de finale dingue. 21:48 - Arsenal virtuellement qualifié à la pause ! (0-0) C'est la mi-temps à l'Emirates Stadium ! Arsenal est accroché par le Sporting Portugal (0-0) à la fin d'un premier acte très équilibré où les Portugais ont touché le poteau avant la pause. 21:02 - C'est parti pour Bayern Munich - Real Madrid ! Les Merengue, dos au mur, doivent forcément s'imposer à Munich pour espérer rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions. En s'imposant avec un petit but d'avance sur la pelouse des Munichois, Madrid arracherait une prolongation. 21:01 - C'est parti à l'Emirates Stadium ! Luis Suarez donne le coup d'envoi d'Arsenal - Sporting ! C'est parti pour 90 minutes ! 07:17 - Pas de choix pour Luis Enrique sur son adversaire en demi-finale "Chaque fois que je préfère une équipe, nous jouons contre l’équipe que je ne veux pas. Demain, je vais voir à Paris, tranquillement, avec une bière, le match entre Real Madrid et Bayern Munich. On va profiter du quart de finale pour voir qui sera notre adversaire. Mais peu importe l’adversaire, demi-finale de Champions League, je pense que c’est mérité et c’est une chose dont nous devons profiter avec nos supporters", a déclaré l’entraîneur espagnol." 14/04/26 - 23:09 - L'Atlético de Madrid se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions ! Tombeur au Camp Nou du FC Barcelone (0-2), l'Atlético de Madrid a souffert, ce mardi 14 avril, dans son antre du Metropolitano, face aux Catalans (1-2). Les buts ont été marqués exclusivement dans le premier acte. Lamine Yamal (4e) Ferran Torres (24e) ont remis les équipes à égalité. Mais, Lookman, sur l'une des rares occasions des Colchoneros, a offert aux siens, peu après la demi-heure de jeu, le but de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. 14/04/26 - 23:03 - LE PSG EN DEMI-FINALE ! (0-2) Même s'il a longtemps subi le jeu dans ce quart de finale retour face à Liverpool, le PSG a fini par s'imposer grâce à un doublé d'Ousmane Dembelé. Une véritable leçon de réalisme des Parisiens qui joueront les demi-finales de la C1 pour la troisième saison de suite. La rencontre a été marquée par la grave blessure d'Hugo Ekitiké, incertain pour la fin de saison mais aussi pour le Mondial. 14/04/26 - 22:58 - DOUBLE DE DEMBELE (0-2) Complètement délaissé par les défenseurs adverses, Dembelé parachève le succès parisien après une passe de Barcola et un tir tendu sur lequel le portier adverse ne pouvait rien. 0-2 pour le PSG 14/04/26 - 22:37 - Dembelé libère le PSG (0-1) Magnifique but d'Ousmane Dembelé sur une frappe enveloppée de l'extérieur de la surface après une passe de Kvaratskhelia et un superbe crochet. 1-0 pour le PSG qui respire enfin 14/04/26 - 21:56 - Grosse bataille à Anfield Grosse bataille à Anfield entre Liverpool et le PSG dans des conditions dantesques. 0-0 à la pause entre deux équipes joueuses. La première période a été surtout marquée par la grosse blessure d'Hugo Ekitiké, sorti sur une civière et qui a sûrement dit adieu à sa fin de saison et au Mondial. 14/04/26 - 21:53 - À la pause, le FC Barcelone mène sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (2-1) Au terme d’une première période d’anthologie, le FC Barcelone, ce mardi 14 avril, a fait une partie de son retard dans ce quart de finale de la Ligue des Champions (1-2). Balayée à l’aller (0-2), la bande à Flick a fait une grosse impression. D’emblée, Lamine Yamal a profité d’une relance manquée de Lenglet (4e). Quelques instants plus tard, sur un service magnifique de Fermín López, Ferran Torres a parfaitement croisé sa tentative (24e). Dos au mur, l’Atléti a réagi. À la reprise d’un centre parfait de Llorente, Lookman a permis aux siens de réduire l’écart à la marque (31e). Pour l’heure, l’Atléti est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. 14/04/26 - 21:26 - Le Barça double la mise et a déjà fait son retard sur l'Atlético de Madrid ! (0-2) Trouvé dans le coeur du jeu, Fermín López a eu le geste juste pour servir Ferran Torres. Dans un angle fermé, Ferran Torres, d'une frappe à mi-hauteur à dix mètres du but, a battu Musso d'une frappe à l'opposé. Tout est à refaire pour les deux équipes ! 14/04/26 - 21:07 - Le Barça lance l'opération remontada grâce à un but de Lamine Yamal ! (0-1) Sur une grosse erreur de relance de Clément Lenglet, Lamine Yamal, lancé par Ferran Torres, est parvenu à glisser le ballon entre les jambes de Musso. L'Atlético de Madrid n'a plus qu'un but d'avance. 14/04/26 - 21:01 - C'est parti entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ! Le Barça a deux buts de retard dans ce quart de finale de la Ligue des Champions !

Découvrez le classement final et complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Le calendrier de la phase finale