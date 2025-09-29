Ligue des champions : Barcelone, City, Ajax... Le programme de fou des clubs français

Deuxième journée de Ligue des champions ces mardi et mercredi avec des chocs en pagaille pour les clubs français.

La douce mélodie de la Ligue des champions fait son retour cette semaine et de nombreux chocs sont au programme ! On commence par Marseille qui retrouve son Stade Vélodrome à l'occasion de l'entame de cette seconde journée face aux Néerlandais de l'Ajax. Après une première belle prestation à Madrid, l'OM peut croire à la victoire face à des Néerlandais prenables. Pour le PSG, la tâche s'annonce délicate. Sur la pelouse du FC Barcelone, les hommes de Luis Enrique se présentent avec de nombreux cadres en moins, notamment en attaque avec les absences toujours regrettables de Doué et Dembélé. Enfin, pour l'ASM, en délicatesse en championnat, il faudra relever son niveau de jeu sur sa pelouse face à l'ogre Manchester City de Pep Guardiola.

La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final.

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.