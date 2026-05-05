Ligue des champions : Bayern - PSG, Arsenal - Atlético, programme et résultats en direct

Après des demi-finales aller folles, dont le match de l'année PSG - Bayern, place aux demi-finales retour de la Ligue des champions. Voici le programme de Bayern - PSG et Arsenal - Atlético.

Le moment de vérité approche en Ligue des champions, la plus belle des compétitions entre les clubs. Cette année encore, le PSG fait partie du dernier carré malgré un parcours plus difficile avec une phase de poules compliquée et un passage en barrages face à l'AS Monaco. En demi-finale contre le Bayern Munich, Paris espère rejoindre pour la deuxième fois consécutive la finale de la Ligue des champions. Le match aller a tenu ses promesses avec une victoire spectaculaire (5-4). Le suspense est aussi de mise dans l'autre demi-finale avec Atlético - Arsenal conclu sur le score nul de 1-1.

Le calendrier complet

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Les résultats de la Ligue des champions

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résultats.

Derniers résultats

11:33 - Sur quelles chaînes sont diffusées les demi-finales retour de la Ligue des champions ? Le programme TV des demi-finales retour de la Ligue des champions est connu. La première demi-finale retour ce mardi entre Arsenal et l'Atlético de Madrid sera retransmise sur Canal + Foot. Prise d'antenne à 19h50 pour le Canal Champions Club, suivi du match à partir de 21h. Mercredi, le choc très attendu entre le Bayern et le PSG sera lui retransmis sur Canal +, contrairement au match aller diffusé sur Canal + Sport.

Découvrez le classement final et complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Le calendrier de la phase finale