Ligue des champions : classement complet en direct et tous les scores et résultats
8e et dernière journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions avec l'espoir d'une qualification pour les barrages du côté de l'OM et Monaco et de 8e de finale pour le PSG.
Fin de plusieurs mois de compétition pour cette phase de ligue de la Ligue des champions et malheureusement, les clubs français sont tous dans le dur avant cette dernière journée. Commençons tout de même par la bonne nouvelle avec le PSG. Assuré d'être au moins barragiste, les Parisiens espéraient tout de même mieux... Grâce à sa différence de buts, Paris est 7e et est directement qualifié pour les 8es, mais plusieurs scénarios pourraient faire sortir Paris de ce top 8.
Pour Marseille, une simple victoire face à Bruges, quelque soit le score et les résultats des autres formations, permettraient d'offrir une place chez les barragistes. Mais en cas de nul ou de défaite, les scénarios sont complexes. La donne est identique pour l'AS Monaco face à la Juventus. Une victoire et les barrages s'offrent à la Principauté, pour le reste, il faudra sortir la calculette. Retrouvez tous les scénarios juste en dessous.
Le classement de la phase de Ligue
La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.
Les résultats de la Ligue des champions
Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.
27/01/26 - 20:00 - Luis Enrique pas stressé
"Si nous gagnons face à Newcastle, nous pourrons être dans le Top 8. Si on me dit que, comme l'année dernière, je suis dans les 15, mais que je gagne la Ligue des champions, la vraie, je signe ! La véritable compétition commence lors de la phase à élimnation directe. En phase éliminatoire, on est une équipe incroyable et on va le prouver encore une fois" a expliqué Luis Enrique en conférence de presse.
27/01/26 - 17:55 - Monaco qualifié pour les barrages si..
Voici les scénarios pour voir l'AS Monaco en barrages de la Ligue des champions :
- Il bat la Juventus.
- Il fait match nul contre la Juventus, au moins deux des six conditions suivantes sont remplies : Leverkusen perd, le PSV, Bilbao, l'Olympiakos, Naples, Copenhague ne gagnent pas (en tenant compte du fait que Monaco resterait derrière ses concurrents en cas d'égalité de points à cause de sa mauvaise différence de buts).
- Il perd contre la Juventus, au moins sept des neuf conditions suivantes sont remplies (sans prendre en compte la différence de buts qui générerait trop de possibilités) : le PSV, Bilbao, Naples et Copenhague perdent, Bruges, Bodö/Glimt, Benfica, Paphos et l'Union Saint-Gilloise ne gagnent pas.
27/01/26 - 17:10 - L'OM qualifié pour les barrages si..
Voici les différents scénarios pour l'OM :
- Il gagne à Bruges.
- Il fait match nul contre Bruges, au moins deux des neuf conditions suivantes sont remplies : Galatasaray et Karabagh perdent, Leverkusen, Monaco, le PSV, Bilbao, l'Olympiakos, Naples et Copenhague ne gagnent pas.
- Il perd contre Bruges, au moins sept des dix conditions suivantes sont remplies (sans prendre en compte la différence de buts qui générerait trop de possibilités) : Leverkusen, Monaco et le PSV perdent, Bilbao, Naples, Copenhague, Bodö/Glimt, Benfica, Paphos et l'Union Saint-Gilloise ne gagnent pas.
27/01/26 - 14:00 - Des pourcentages favorables pour les clubs français
Selon le site de statistique Opta, le PSG est crédité de 63% de chances de terminer dans le top 8 de la phase de ligue et donc d'atteindre directement les 8es. La probabilité de voir l'OM en barrages est très élevé, le pourcentage le plus important d'ailleurs, avec 94%. C'est un peu moins pour la bande à Pogba avec Monaco, on parle de 76% de chance pour l'ASM.
27/01/26 - 11:00 - Le tirage au sort prévu vendredi
Alors que les derniers matchs de la phase de ligue se disputeront ce mercredi dans le cadre d'un grand multiplex, le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions se déroulera ce vendredi à partir de 12h. On espère y retrouver deux clubs français avec l'OM et Monaco.
26/01/26 - 11:35 - Quel club est déjà qualifié / éliminé ?
Voici l'état des lieux avant la journée décisive de Ligue des champions :
- Ils sont déjà qualifiés en huitièmes de finale :
- - Arsenal
- - Bayern Munich
- Ils sont déjà qualifiés en barrage :
- - Real Madrid
- - Tottenham
- - Paris SG
- - Sporting
- - Manchester City
- - Atalanta Bergame
- - Inter Milan
- - Atlético Madrid
- - Liverpool
- - Newcastle
- - Chelsea
- - Barcelone
- Ils sont déjà éliminés :
- - Vilarreal
- - Kairat Almaty
- - Slavia Prague
- - Francfort
Le calendrier complet
De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Le calendrier du PSG
- PSG-Tottenham le 26 novembre à 21h
- Athletic Bilbao-PSG le 10 décembre à 21h
- Sporting Portugal-PSG le 20 janvier à 21h
- PSG-Newcastle le 28 janvier à 21h
Le calendrier de Monaco
- Pafos FC-Monaco le 26 novembre à 18h45
- Monaco-Galatasaray le 9 décembre à 21h
- Real Madrid-Monaco le 20 janvier à 21h
- Monaco-Juventus le 28 janvier à 21h
Le calendrier de l'OM
- OM-Newcastle le 25 novembre à 21h
- Union Saint-Gilloise-OM le 9 décembre à 21h
- OM-Liverpool le 21 janvier à 21h
- Club Bruges-OM le 28 janvier à 21h
Le calendrier de la phase finale
- Barrages de la phase à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : 30 mai 2026 (Budapest)