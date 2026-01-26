Ligue des champions : classement complet et scénarios de qualification pour les 8es et les barrages
8e et dernière journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions avec de gros enjeux pour les clubs français.
Fin de plusieurs mois de compétition pour cette phase de ligue de la Ligue des champions et malheureusement, les clubs français sont tous dans le dur avant cette dernière journée. Commençons tout de même par la bonne nouvelle avec le PSG. Assuré d'être au moins barragiste, les Parisiens espéraient tout de même mieux... Grâce à sa différence de buts, Paris est 7e et est directement qualifié pour les 8es, mais plusieurs scénarios pourraient faire sortir Paris de ce top 8.
Pour Marseille, une simple victoire face à Bruges, quelque soit le score et les résultats des autres formations, permettraient d'offrir une place chez les barragistes. Mais en cas de nul ou de défaite, les scénarios sont complexes. La donne est identique pour l'AS Monaco face à la Juventus. Une victoire et les barrages s'offrent à la Principauté, pour le reste, il faudra sortir la calculette. Retrouvez tous les scénarios juste en dessous.
Le classement de la phase de Ligue
La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.
Les résultats de la Ligue des champions
10:36 - Monaco qualifié pour les barrages si..
Voici les scénarios pour voir l'AS Monaco en barrages de la Ligue des champions :
- Il bat la Juventus.
- Il fait match nul contre la Juventus, au moins deux des six conditions suivantes sont remplies : Leverkusen perd, le PSV, Bilbao, l'Olympiakos, Naples, Copenhague ne gagnent pas (en tenant compte du fait que Monaco resterait derrière ses concurrents en cas d'égalité de points à cause de sa mauvaise différence de buts).
- Il perd contre la Juventus, au moins sept des neuf conditions suivantes sont remplies (sans prendre en compte la différence de buts qui générerait trop de possibilités) : le PSV, Bilbao, Naples et Copenhague perdent, Bruges, Bodö/Glimt, Benfica, Paphos et l'Union Saint-Gilloise ne gagnent pas.
10:25 - L'OM qualifié pour les barrages si..
Voici les différents scénarios pour l'OM :
- Il gagne à Bruges.
- Il fait match nul contre Bruges, au moins deux des neuf conditions suivantes sont remplies : Galatasaray et Karabagh perdent, Leverkusen, Monaco, le PSV, Bilbao, l'Olympiakos, Naples et Copenhague ne gagnent pas.
- Il perd contre Bruges, au moins sept des dix conditions suivantes sont remplies (sans prendre en compte la différence de buts qui générerait trop de possibilités) : Leverkusen, Monaco et le PSV perdent, Bilbao, Naples, Copenhague, Bodö/Glimt, Benfica, Paphos et l'Union Saint-Gilloise ne gagnent pas.
10:16 - Le PSG en 8e si..
Voici les différents scénarios pour le PSG :
- Il gagne contre Newcastle et au moins quatre des neuf conditions suivantes sont remplies : le Real Madrid perd à Benfica ou fait match nul tout en restant derrière Paris selon les critères de départage en cas d'égalité, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Barcelone, le Sporting CP, Manchester City, l'Atlético de Madrid et l'Atalanta Bergame ne gagnent pas (dans ces six derniers cas, il y aurait égalité de points avec Paris si ces équipes l'emportaient, Paris ayant l'avantage sur la plupart de ces équipes au goal average).
- Il fait match nul contre Newcastle, Dortmund et l'Inter font match nul ou Dortmund bat l'Inter par moins de six buts d'écart, et au moins cinq des huit conditions suivantes sont remplies : Tottenham perd, Chelsea, Barcelone, le Sporting CP, Manchester City, l'Atlético de Madrid, l'Atalanta Bergame et la Juventus Turin ne gagnent pas.
- Il fait match nul contre Newcastle, l'Inter bat Dortmund ou Dortmund bat l'Inter par plus de six buts d'écart, et au moins six des huit conditions déjà citées ci-dessus sont remplies.
- Il perd contre Newcastle et seulement deux des onze équipes qui le suivent directement le dépasse (sans compter Newcastle qui passerait forcément devant).
Le calendrier complet
De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Le calendrier du PSG
- PSG-Tottenham le 26 novembre à 21h
- Athletic Bilbao-PSG le 10 décembre à 21h
- Sporting Portugal-PSG le 20 janvier à 21h
- PSG-Newcastle le 28 janvier à 21h
Le calendrier de Monaco
- Pafos FC-Monaco le 26 novembre à 18h45
- Monaco-Galatasaray le 9 décembre à 21h
- Real Madrid-Monaco le 20 janvier à 21h
- Monaco-Juventus le 28 janvier à 21h
Le calendrier de l'OM
- OM-Newcastle le 25 novembre à 21h
- Union Saint-Gilloise-OM le 9 décembre à 21h
- OM-Liverpool le 21 janvier à 21h
- Club Bruges-OM le 28 janvier à 21h
Le calendrier de la phase finale
- Barrages de la phase à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : 30 mai 2026 (Budapest)