Ligue des champions : classement complet et scénarios de qualification pour les 8es et les barrages

8e et dernière journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions avec de gros enjeux pour les clubs français.

Fin de plusieurs mois de compétition pour cette phase de ligue de la Ligue des champions et malheureusement, les clubs français sont tous dans le dur avant cette dernière journée. Commençons tout de même par la bonne nouvelle avec le PSG. Assuré d'être au moins barragiste, les Parisiens espéraient tout de même mieux... Grâce à sa différence de buts, Paris est 7e et est directement qualifié pour les 8es, mais plusieurs scénarios pourraient faire sortir Paris de ce top 8.

Pour Marseille, une simple victoire face à Bruges, quelque soit le score et les résultats des autres formations, permettraient d'offrir une place chez les barragistes. Mais en cas de nul ou de défaite, les scénarios sont complexes. La donne est identique pour l'AS Monaco face à la Juventus. Une victoire et les barrages s'offrent à la Principauté, pour le reste, il faudra sortir la calculette. Retrouvez tous les scénarios juste en dessous.

La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Les résultats de la Ligue des champions

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.