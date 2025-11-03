Ligue des champions : d'énormes chocs au programme... Calendrier, classement et résultats

Quatrième journée de Ligue des champions ces mardi et mercredi avec des chocs au programme.

Quatrième journée de Ligue des champions et de nombreux chocs au programme. Celui qui intéresse le plus la France et une grande partie de l'Europe est la rencontre au Parc des Princes entre le champion d'Europe parisien et le rouleau compresseur bavarois du Bayern Munich. Un match important pour jauger l'état de forme des Parisiens face à des Allemands intraitables en championnat. Les deux équipes sont à la première place de cette phase de Ligue. Pour Marseille, après la désillusion face au Sporting, il faut prendre le maximum de points sur sa pelouse face aux Italiens de l'Atalanta, totalement dépassés lors de la première journée par Paris (4-0). Enfin, l'AS Monaco, après deux nuls et deux matchs difficiles face aux Anglais de City et Tottenham, c'est un déplacement périlleux à Bodo/Glimt qui attend les Monégasques. Dans les autres rencontres de la journée, des chocs en pagaille avec notamment un très alléchant Liverpool - Real ou encore Manchester City - Dortmund.

Le classement de la phase de Ligue

La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Les résultats de la Ligue des champions

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.

Le calendrier complet

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.