Ligue des champions : des scores spectaculaires... Résultats des 8es et dates des matchs retours

Les huitièmes de finale retours sont désormais très attendus après toutes les rencontres de l'aller qui ont offert des résultats étonnants.

Dernières actus Du spectacle de partout. Les huitièmes de finale ont été incroyables à tous les étages. Le PSG, dans le dur ces dernières semaines, a fait le spectacle en s'imposant sur le score de 5-2 face aux Blues de Chelsea, prenant une belle option sur la qualification. Que dire du Real qui a pris le dessus assez largement sur Manchester City grâce au triplé de leur capitaine, Valverde. Le Bayern, Tottenham ont également fait le spectacle et sont "presque" déjà qualifiés pour la suite de cette Ligue des champions... Les résultats de la Ligue des champions Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.

09:45 - Un déclic pour le PSG ? "Qui sait ? Ce que je peux dire est que c'est un moment spécial. Peut-être que nous ne sommes pas dans la précision. On compare tout le temps avec la saison dernière, mais c'est impossible. Nous sommes une équipe très résiliente. C'est un mot qui définit très bien notre équipe" a analysé Luis Enrique après la rencontre face à Chelsea ce mercredi en Ligue des champions. 11/03/26 - 22:56 - Le PSG prend une option pour la qualification ! (5-2) Après ce deuxième but de Khvicha Kvaratskhelia, Alejandro Hernandez siffle le coup de sifflet final. Le Parc des Princes célèbre ses joueurs qui l'emportent 5-2 face à Chelsea au terme d'un match rocambolesque. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia sont les buteurs parisiens. Malo Gusto et Enzo Fernandez ont marqué les réalisations des Blues. 11/03/26 - 22:54 - Valverde voit triple, et le Real Madrid gifle Manchester City (3-0) Sans Kylian Mbappé, le Real Madrid, dans un Bernabéu en feu, a donné, ce mercredi 11 mars, la leçon à Manchester City (3-0), en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les Merengue ont été portés par Valverde. En l’espace d’une période, le capitaine a été auteur d’un triplé retentissant (20e, 28e, et 43e). L’Uruguayen n’avait jamais marqué trois buts dans un même match. Au retour des vestiaires, Vinicius, sur pénalty, a manqué l’occasion d’alourdir la marque (58e). La bande à Pep Guardiola se devra une revanche, mercredi prochain, à l’Etihad Stadium, lors de la manche retour. 11/03/26 - 21:50 - À la pause, le Real Madrid surclasse Manchester City grâce à un triplé de Valverde ! (3-0) Dans un Bernabéu en furie, le Real Madrid surclasse, à la pause, Manchester City (3-0). Les Merengue, privés de Kylian Mbappé, ont pu compter sur un exceptionnel Federico Valverde. Le capitaine s’est offert un triplé express (20e, 28e et 43e). Sur la première réalisation, il a bien été aidé par une sortie manquée de Donnarumma. En revanche, quelques minutes plus tard, l’Italien n’a rien pu faire sur un enchaînement contrôle et frappe parfait de l’Uruguayen. Juste avant la pause, le milieu a conclu son récital en éliminant Guéhi, à l’aide d’un sombrero, et en claquant une reprise de volée croisée décisive. 11/03/26 - 21:49 - Le PSG bascule en tête ! (2-1) À la pause, le Paris Saint-Germain mène 2-1 face à Chelsea. Bradley Barcola a ouvert le score d'une reprise fantastique en demi-volée avant l'égalisation de Malo Gusto. Avant la mi-temps, Ousmane Dembélé a passé la vitesse supérieure en inscrivant un but, digne de son Ballon d'Or ! 11/03/26 - 21:02 - C'est parti au Parc des Princes ! Vitinha donne le coup d'envoi de PSG - Chelsea ! C'est parti pour 90 minutes ! 11/03/26 - 21:00 - C'est parti entre le Real Madrid et Manchester City ! L'ambiance est chaude au Santiago-Bernabéu pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions ! 10/03/26 - 22:59 - L'ATLETICO PREND UNE GROSSE OPTION (5-2) C'est terminé à Madrid. L'Atletico se déplacera à Londres avec une avance de trois buts après sa large victoire face aux Spurs (5-2). Un homme symbolise la déroute de Tottenham, c'est le gardien tchèque Kinsky, auteur de deux grosses erreurs en début de match. On notera la très bonne prestation d'Antoine Griezmann auteur d'un but et d'une belle passe décisive 10/03/26 - 22:56 - Newastle laisse passer sa chance (1-1) Newcastle a tenu tête sur ce match aller face à Barcelone et aurait pu signer un exploit grâce à un but de Harvey à cinq minutes de la fin. Malheurseument une erreur de Malick Thiaw a permis au Baça d'égaliser. 1-1 au final, et ça ne sera plus la même histoire dans 8 jours au Camp Nou 10/03/26 - 22:55 - Le Barça dos au mur ! Coup de sifflet final à St James Park ! Le FC Barcelone s'est fait peur mais s'en est remis au pénalty de sa star Lamine Yamal pour arracher un match nul avant le huitième de finale retour la semaine prochaine. 10/03/26 - 22:53 - Grosse démonstration de Bayern (1-6) On se doutait que l’Atalanta n’était pas de taille à rivaliser avec le Bayern, mais s’incliner à domicile sur le score de six buts à un, peu de personnes l’auraient envisagé. Le Bayern a dominé outrageusement ce huitième de finale, avec un Michael Olise en grands jours, auteur d’un joli doublé. Le match retour sera l’occasion pour Vincent Kompany de faire tourner son effectif. 10/03/26 - 22:52 - YAMAL REMET LES PENDULES A L'HEURE (90e+5, 1-1) Après une faute de Malick Thiaw dans la surface, l'arbitre attribue un penalty Barça. Yamal ne manque pas l'occasion et offre l'égalisation aux siens (1-1). Un score plus conforme au scnéario de la rencontre 10/03/26 - 22:50 - ATALANTA SAUVE L'HONNEUR (93e, 1-6) Magnifique but de Mario Pasalic avec une belle frappe enroulée sur la dernière action du match. 1-6 pour le Bayern 10/03/26 - 22:46 - Le Bayern en gestion (87e, 0-6) Fin de match tranquille pour le Bayern qui fait tourner le ballon face à une équipe d'Atalanta qui a abdiqué depuis longtemps 10/03/26 - 22:43 - SENSATION A ST JAMES PARK (1-0, 86e) A quatre minutes du terme du temps réglèmentaire, Harvey Barnes ouvre le score pour Newcastle sur un service de Jacob Murphy. Le stade est en ébullition. 1-0 pour pour les Magpies face au Barça LIRE PLUS

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Découvrez le classement final et complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

