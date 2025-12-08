Ligue des champions : des victoires impératives pour l'OM et Monaco, programme et classement
Sixième journée de la Ligue des champions ces mardi et mercredi avec de gros enjeux pour les clubs français.
Une journée décisive en Ligue des champions. Il ne reste plus beaucoup d'opportunités pour prendre des points dans cette phase de ligue de la Ligue des champions. Après sa victoire face à Newcastle, l'OM s'est relancé dans la course aux barrages avec une 21e place, mais en cas de défaite en Belgique chez l'Union Saint Gilloise, les choses vont de nouveau se compliquer pour les hommes de De Zerbi. Une victoire ouvrirait en revanche de beaux espoirs aux Phocéens pour la suite de la compétition. Même scénario pour Monaco, 23e. Face à Galatasaray, l'ASM doit prendre des points sous peine de se faire sortir des potentiels barragistes. Pour Paris, la donne est beaucoup plus simple. Deuxième au classement, les Parisiens se déplace à Bilbao pour tenter de reprendre le trône de cette phase de Ligue.
Le classement de la phase de Ligue
La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.
Les résultats de la Ligue des champions
Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.
10:00 - Le programme TV complet
Voici le détail du programme de la Ligue des champions cette semaine
- Mardi 9 décembre
- 16h30 : Kairat Almaty – Olympiakos sur CANAL+ FOOT
- 18h45 : Bayern Munich – Sporting CP sur CANAL+ FOOT
- 21h : Union Saint-Gilloise - OM sur CANAL+ FOOT
- 21h : Monaco - Galatasaray sur CANAL+ SPORT
- 21h : Inter Milan - Liverpool sur CANAL+ Live 3
- 21h : Barcelone - Francfort sur CANAL+ Live 4
- 21h : PSV Eindhoven - Atlético Madrid sur CANAL+ Live 5
- 21h : Atalanta - Chelsea sur CANAL+ Live 6
- 21h : Tottenham - Slavia Prague sur CANAL+ Live 7
- 21h : Multiplex sur CANAL+ SPORT 360
- Mercredi 10 décembre
- 18h45 : Villareal - Copenhague sur CANAL+ FOOT
- 18h45 : Qarabag - Ajax Amsterdam sur CANAL+ SPORT
- 21h : Bilbao - PSG sur CANAL+
- 21h : Real Madrid - Manchester City sur CANAL+ FOOT
- 21h : Bruges - Arsenal sur CANAL+ SPORT
- 21h : Leverkusen - Newcastle sur CANAL+ Live 4
- 21h : Benfica Lisbonne - Naples sur CANAL+ Live 5
- 21h : Juventus - Pafos sur CANAL+ Live 6
- 21h : Dortmund - Bodo/Glimt sur CANAL+ Live 7
- 21h : Multiplex sur CANAL+ SPORT 360
Le calendrier complet
De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Dernières actus de la Ligue des champions
Le calendrier du PSG
- PSG-Tottenham le 26 novembre à 21h
- Athletic Bilbao-PSG le 10 décembre à 21h
- Sporting Portugal-PSG le 20 janvier à 21h
- PSG-Newcastle le 28 janvier à 21h
Le calendrier de Monaco
- Pafos FC-Monaco le 26 novembre à 18h45
- Monaco-Galatasaray le 9 décembre à 21h
- Real Madrid-Monaco le 20 janvier à 21h
- Monaco-Juventus le 28 janvier à 21h
Le calendrier de l'OM
- OM-Newcastle le 25 novembre à 21h
- Union Saint-Gilloise-OM le 9 décembre à 21h
- OM-Liverpool le 21 janvier à 21h
- Club Bruges-OM le 28 janvier à 21h
Le calendrier de la phase finale
- Barrages de la phase à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : 30 mai 2026 (Budapest)