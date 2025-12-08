Ligue des champions : des victoires impératives pour l'OM et Monaco, programme et classement

Sixième journée de la Ligue des champions ces mardi et mercredi avec de gros enjeux pour les clubs français.

Une journée décisive en Ligue des champions. Il ne reste plus beaucoup d'opportunités pour prendre des points dans cette phase de ligue de la Ligue des champions. Après sa victoire face à Newcastle, l'OM s'est relancé dans la course aux barrages avec une 21e place, mais en cas de défaite en Belgique chez l'Union Saint Gilloise, les choses vont de nouveau se compliquer pour les hommes de De Zerbi. Une victoire ouvrirait en revanche de beaux espoirs aux Phocéens pour la suite de la compétition. Même scénario pour Monaco, 23e. Face à Galatasaray, l'ASM doit prendre des points sous peine de se faire sortir des potentiels barragistes. Pour Paris, la donne est beaucoup plus simple. Deuxième au classement, les Parisiens se déplace à Bilbao pour tenter de reprendre le trône de cette phase de Ligue.

La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

