Ligue des champions : le Bayern et l'Atletico sans pitié, les scores et résultats

Place à la phase finale de la Ligue des champions avec le PSG qui affronte Chelsea lors des 8es de finale aller.

Dernières actus L'heure de la phase finale de la Ligue des champions est arrivée. Après des mois de compétition, des barrages intenses et des surprises, les grands clubs vont pouvoir peut être faire jouer l'expérience lors de la double confrontation pour rejoindre les quarts de finale. Mais après une phase de ligue difficile et des barrages très compliqués, Paris s'attend à un match très délicat face aux Blues de Chelsea, l'une des meilleures équipes depuis le début de la saison en Ligue des champions. Parmi les autres grosses affiches, on suivra bien évidemment le choc entre le Real Madrid et Manchester City... Les résultats de la Ligue des champions Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.

Derniers résultats

21:50 - Scores à la mi-temps Si Newcastle et Barcelone n'ont pas encore réussi à ouvrir le score à Sta James Park, l'Atletico Madrid et le Bayern Munich se baladent et peaufinent leurs statistiques offensives respectivement face à Totte,ham (4-1) et l'Atalanta (3-0) 21:49 - Mi-temps à Bergame C'est une véritable démonstration de Bayern face à l'Atalanta. Les Munichois déroulent leur jeu sans soucis face à une équipe bergamesque apathique. Le 3-0 est un moindre mal 21:46 - La pause est sifflée entre Newcastle et Barcelone Les 22 acteurs vont pouvoir reprendre leur souffle après 45 premières minutes débridées à St James Park. Le score est toujours de 0-0 mais les occasions ont été nombreuses. 21:45 - Gnabry imprécis (44e, 0-3) Serge Gnabry tente sa chance depuis le coin de la surface et manque de peu le cadre. Sa frappe frôle la barre transversale avant de sortir. Six mètres pour l’Atalanta. 21:43 - TACLE ASSASSIN DE VAN DER WIEN (39e, 4-1) Un tacle sévère de Van der Wien sur Hancko laisse le défenseur de l'Atletico au sol, l'arbitre juge qu'il n'y a pas de faute. Décision incompréhensible 21:40 - Jackson tente sa chance (35e, 0-3) Le Sénégalais de Bayern, Nicolas Jackson, tente sa chance depuis la surface, mais sa frappe passe à gauche du but. Le ballon sort et l’Atalanta obtient un six mètres. 21:30 - Les Spurs se révoltent enfin (26e, 4-1) Sur un contre des Spurs, Richarlison temporise dans la surface avant de servir idéalement sur le côté droit Pedro Porro, ce dernier parvient à contourner un adversaire avant de tromper Oblak. 4-1 21:29 - Le Normand creuse l'écart (22e, 4-0) Encore un but pour l’Atlético ! Robin Le Normand surgit sur un rebond aux six mètres et place une tête qui finit au centre du but. Le score est désormais de 4-0. 21:26 - Le Bayern déroule (25e, 0-3) Serge Gnabry rôde dans la surface et parvient à récupérer un ballon perdu pour tromper à son tour Carnesecchi. 0-3 pour le Bayern 21:23 - Olise fait le break (22e, 0-2) Michael Olise ne se pose pas de questions et frappe depuis l’extérieur de la surface. Sa tentative précise termine sa course dans le coin gauche du but. 0-2 pour le Bayern 21:22 - Kinsky remplacé (18e, 3-0) Igor Tudor n'hésite pas à remplacer son gardien Kinsky par l'habituel titulaire Vicario. Pari manqué pour l'entraîneur croate de vouloir titulariser le gardien tchèque 21:20 - KINSKY SE LOUPE ET ATLETICO EN PROFITE (15e, 3-0) Un dégagement comàlètement manqué du gardien Kinsky profite à Julian Alvarez qui n'a plu qu'à marquer dans les buts vides le troisième but de l'Atletico 21:17 - GRIEZMANN FAIT LE BREAK (14e, 2-0) C'est une opération portes ouvertes du côté des Spurs, une glissade de Van der Wen profite à Griezmann qui fixe le gardien avant de le tromper tranquillement. 2-0 pour l'Atletico 21:15 - Les Spurs ne se découragent pas (12e, 1-0) Depuis l'ouverture de score de l'Atletico c'est bien Tottenham qui fait le jeu. On cherche souvent les deux français Matthys Tel et Kolo Muani en profondeur 21:13 - STANISIC PUNIT L'ATALANTA (0-1, 12e) Le latéral Munichois,Josip Stanisic profite d’un ballon mal dégagé dans la surface et trompe le gardien d’une frappe au centre du but. 0-1 pour le Bayern LIRE PLUS

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Découvrez le classement final et complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Le calendrier de la phase finale