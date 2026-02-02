Ligue des champions : dates et heures, le calendrier complet des barrages
Après la fin chaotique de la phase de ligue pour les clubs français, découvrez les affiches et le calendrier des barrages.
La phase de ligue de la Ligue des champions s'est terminée mercredi 28 janvier avec une terrible fin pour l'Olympique de Marseille, éliminé à la dernière seconde sur un but du gardien de Benfica. Un scénario qui ne permet pas d'oublier toutefois une défaite sèche 3-0 sur le terrain de Bruges. On retrouve donc deux clubs français pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG, tenant du titre et l'AS Monaco, qualifié in extremis grâce à son nul face à la Juventus. En raison du classement final, les deux clubs français pouvaient s'affronter et ce sera malheureusement le cas... Le calendrier des matchs est déjà connu puisque les barrages se dérouleront les 17 et 18 février pour l'aller et les retours seront le 24 et 25 février. Voici les affiches
Le calendrier complet
De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Les résultats de la Ligue des champions
Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.
09:29 - Le pogramme
Voici le programme complet des barrages de la Ligue des champions
- Mardi 17/02, 18h45 : Galatasaray - Juventus
- Mardi 17/02, 21h : Monaco - Paris Saint-Germain
- Mardi 17/02, 21h : Borussia Dortmund - Atalanta
- Mardi 17/02, 21h : Benfica - Real Madrid
- Mercredi 18/02, 18h45 : Qarabag - Newcastle
- Mercredi 18/02, 21h : Club Bruges - Atlético
- Mercredi 18/02, 21h : Bodø/Glimt - Inter
- Mercredi 18/02, 21h : Olympiacos - Bayer Leverkusen
- Les dates des matchs retour des barrages
- Mardi 24/02, 18h45 : Atlético - Club Bruges
- Mardi 24/02, 21h : Bayer Leverkusen - Olympiacos
- Mardi 24/02, 21h : Inter - Bodø/Glimt
- Mardi 24/02, 21h : Newcastle - Qarabağ
- Mercredi 25/02, 18h45 : Atalanta - Borussia Dortmund
- Mercredi 25/02, 21h : Juventus - Galatasaray
- Mercredi 25/02, 21h : Paris Saint-Germain - Monaco
- Mercredi 25/02, 21h : Real Madrid - Benfica
Le classement de la phase de Ligue
La Ligue des champions est actuellement dans sa deuxième saison sous sa nouvelle formule. Le principe est simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passeront par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.
Dernières actus de la Ligue des champions
Le calendrier de la phase finale
- Barrages de la phase à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : 30 mai 2026 (Budapest)