Ligue des champions : dates et heures, le calendrier complet des barrages

Après la fin chaotique de la phase de ligue pour les clubs français, découvrez les affiches et le calendrier des barrages.

La phase de ligue de la Ligue des champions s'est terminée mercredi 28 janvier avec une terrible fin pour l'Olympique de Marseille, éliminé à la dernière seconde sur un but du gardien de Benfica. Un scénario qui ne permet pas d'oublier toutefois une défaite sèche 3-0 sur le terrain de Bruges. On retrouve donc deux clubs français pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG, tenant du titre et l'AS Monaco, qualifié in extremis grâce à son nul face à la Juventus. En raison du classement final, les deux clubs français pouvaient s'affronter et ce sera malheureusement le cas... Le calendrier des matchs est déjà connu puisque les barrages se dérouleront les 17 et 18 février pour l'aller et les retours seront le 24 et 25 février. Voici les affiches

