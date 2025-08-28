Ligue des champions : le calendrier de la phase de ligue et toutes les dates

36 clubs vont disputer la Ligue des champions cette saison. Trois clubs français sont attendus : Marseille, Monaco et bien sur, le tenant du titre, le PSG.

Le tirage au sort de la Ligue des champions est un évènement incontournable de ce début de saison. Comme l'année dernière avec la première édition, la phase de ligue ou mini championnat comme vous voulez, fait son grand retour pour cette saison 2025-2026. Dans le détail, chaque équipe jouera un match à domicile et un à l'extérieur contre des adversaires de chaque chapeau, il ne sera pas possible d'affronter une équipe du même championnat et le nombre d'adversaires d'un même championnat est limité à deux.

L'UEFA précise que les calendriers avec les dates et les heures des coups d'envoi seront communiqués "au plus tard le samedi 30 août". À l'issue du tirage, Paris affrontera le Bayern (domicile), Barcelone (extérieur), Atalanta (domicile), Leverkusen (extérieur), Tottenham (domicile) Bilbao (extérieur), Newcastle (domicile), Sporting Portugal (extérieur). De son côté Marseille affrontera le Real Madrid (extérieur), Liverpool (domicile), Atalanta (domicile), Bruges (extérieur), Ajax (domicile), Sporting (extérieur), Newcastle (domicile), Union Saint Gilloise (extérieur). Enfin, Monaco sera face au Real Madrid (extérieur), Manchester City (domicile), Bruges (extérieur), Juventus (domicile), Tottenham (domicile), Bodo Glimt (extérieur), Galatasaray (domicile), Pafos (Chypre). En attendant, on connait tout de même les dates des journées, voici le détail :