Ligue des champions : le calendrier des 8es de finale
Découvrez le calendrier complet des 8es de finale de la Ligue des champions.
Place à la phase finale de la Ligue des champions avec le coup d'envoi des huitièmes de finale qui sont prévus les 10 et 11 mars pour l'aller et les 17 et 18 pour le retour. Un seul club français est présent en 8es, il s'agit du champion en titre, le PSG, difficile vainqueur de l'AS Monaco lors des barrages. Le club de la capitale, assez loin dans le classement de la phase de ligue, est contraint de jouer un grand d'Europe dès les 8es, se complexifiant sérieusement la tache vers un potentiel doublé... Parmi les 16 qualifiés, notons l'énorme surprise Bodo Glimt, qui s'est payé le scalp du finaliste de l'année dernière, l'Inter Milan ou encore l'élimination de la Juventus par Galatasaray malgré une énorme remontada (3-0 à la fin du temps réglementaire pour revenir à 5-5 sur les deux confrontations).
Le calendrier complet
De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Les résultats de la Ligue des champions
Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.
12:16 - Chelsea pour le PSG !
Ça y'est ! Le PSG est fixé et hérite de Chelsea pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
12:00 - Les infos du tirage au sort
Place au tirage au sort de la Ligue des champions, découvrez les affiches et toutes les infos sur les 8es de finale de la plus prestigieuse des compétitions.
26/02/26 - 09:12 - L'analyse de Luis Enrique après la qualification pour les 8es
"Ce que je peux dire, c'est que sur la première période, nous n'étions pas habitués à jouer une équipe qui joue comme nous, qui cherche à jouer au même niveau. Normalement, on a plus de continuité, plus de précision et je pense que la première mi-temps a été très équilibrée. Après la pause, on a changé, on a été plus précis et je pense qu'on a mérité cette victoire, cette qualification. Mais ça a été difficile, c'était un match piège au début. Je pense qu'il faut être heureux de ce qu'on a fait, et surmonter ces moments compliqués dans les premières minutes" a expliqué le coach parisien en conférence de presse après la rencontre PSG - Monaco.
26/02/26 - 09:07 - La Juventus sortie au bout du suspense, les qualifiés
La Juventus a été éliminée au bout du suspense après sa folle remontada face aux Turcs de Galatasaray, menant 3-0 et revenant à 5-5 sur la double confrontation avant d'encaisser deux buts en prolongation (3-2, 5-7). Il ne reste donc désormais plus que 16 équipes dans cette Ligue des champions, la liste :
- PSG - Chelsea / Barcelone
- Galatasaray - Liverpool / Tottenham
- Real Madrid - Sporting / Man City
- Atalanta - Arsenal / Bayern
- Newcastle - Chelsea / Barcelone
- Atlético - Liverpool / Tottenham
- Bodo Glimt - Man City / Sporting
- Olympiakos - Arsenal / Bayern
25/02/26 - 23:24 - Le Real Madrid sécurise la qualification !
Au terme d'une partie hachée, le Real Madrid fait le service minimum et valide sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Tchouaméni et Vinicius ont répondu à l'ouverture du score de Rafa Silva. 3-1 pour le Real au cumulé.
25/02/26 - 22:56 - Dans la douleur, Paris se qualifie ! (2-2)
Que ce fut dur pour le Paris Saint-Germain ! Les joueurs de Luis Enrique concèdent le match nul contre Monaco (2-2, 5-4 au cumulé) après un match renversant. Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia sont les buteurs du PSG tandis qu'Akliouche et Teze ont trouvé le chemin des filets parisiens.
25/02/26 - 22:45 - Le Real passe devant ! (2-1)
Lancé parfaitement dans la profondeur par Valverde, Vinicius signe une finition d'exception en distillant une frappe croisée petit filet opposé. Le Real Madrid prend l'avantage et se dirige plus que jamais vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions !
25/02/26 - 21:54 - Le Real et Benfica dos à dos à la pause (1-1)
Au terme d'une première période hachée, ponctuée par trois minutes de feu qui ont vu l'ouverture du score de Rafa Silva puis l'égalisation de Tchouaméni, le Real et Benfica rentrent dos à dos aux vestiaires. Un résultat qui convient pour l'instant à la Casa Blanca, virtuellement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
25/02/26 - 21:50 - Tout reste à faire, mi-temps ! (0-1)
Istvan Kovacs siffle la mi-temps ! C'est la pause au Parc des Princes où Monaco mène 1-0 et a inscrit son but de retard pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
25/02/26 - 21:20 - Tchouaméni égalise ! (1-1)
Quelques instants seulement après l'ouverture du score de Benfica, Tchouaméni relance le Real Madrid. Au premier poteau, le Français reprend un centre à ras de terre de Valverde. Le Real Madrid repasse devant dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale !
25/02/26 - 21:16 - Benfica ouvre le score !
Dans un début de partie relativement tranquille avec un Real Madrid passif, Rafa Silva ouvre le score à Bernabeu ! Le Portugais, au second poteau, pousse le ballon au fond des filets après l'arrêt réflexe de Courtois sur sa ligne.
25/02/26 - 21:02 - Vitinha lance le choc au Parc des Princes !
C'est parti au Parc des Princes où Vitinha donne le coup d'envoi de PSG - Monaco !
Le classement de la phase de Ligue
Découvrez le classement complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.
Dernières actus de la Ligue des champions
Le calendrier de la phase finale
- Barrages de la phase à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : 30 mai 2026 (Budapest)