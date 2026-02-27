Ligue des champions : le calendrier des 8es de finale

Découvrez le calendrier complet des 8es de finale de la Ligue des champions.

Place à la phase finale de la Ligue des champions avec le coup d'envoi des huitièmes de finale qui sont prévus les 10 et 11 mars pour l'aller et les 17 et 18 pour le retour. Un seul club français est présent en 8es, il s'agit du champion en titre, le PSG, difficile vainqueur de l'AS Monaco lors des barrages. Le club de la capitale, assez loin dans le classement de la phase de ligue, est contraint de jouer un grand d'Europe dès les 8es, se complexifiant sérieusement la tache vers un potentiel doublé... Parmi les 16 qualifiés, notons l'énorme surprise Bodo Glimt, qui s'est payé le scalp du finaliste de l'année dernière, l'Inter Milan ou encore l'élimination de la Juventus par Galatasaray malgré une énorme remontada (3-0 à la fin du temps réglementaire pour revenir à 5-5 sur les deux confrontations).

