Ligue des champions : le calendrier des barrages

Après la fin chaotique de la phase de ligue pour les clubs français, découvrez les affiches et le calendrier des barrages.

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.

La Ligue des champions est actuellement dans sa deuxième saison sous sa nouvelle formule. Le principe est simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passeront par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a eu lieu ce vendredi 30 janvier au siège de l'UEFA.

La phase de ligue de la Ligue des champions s'est terminée mercredi 28 janvier avec une terrible fin pour l'Olympique de Marseille, éliminé à la dernière seconde sur un but du gardien de Benfica. Un scénario qui ne permet pas d'oublier toutefois une défaite sèche 3-0 sur le terrain de Bruges. On retrouve donc deux clubs français pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG, tenant du titre et l'AS Monaco, qualifié in extremis grâce à son nul face à la Juventus. En raison du classement final, les deux clubs français pouvaient s'affronter et ce sera malheureusement le cas... Le calendrier des matchs est déjà connu puisque les barrages se dérouleront les 17 et 18 février pour l'aller et les retours seront le 24 et 25 février. Voici les affiches :

Dernières mises à jour

12:28 - Les affiches connues Il y aura donc un duel entre Monaco et le PSG pour les barrages. Le mach aller se disputera à Monaco avant le match retour prévu au Parc des Princes... Notons que le Real retrouvera également Benfica qui l'a battu 4-2 lors de la dernière journée.

11:15 - Le tirage au sort dans quelques minutes Découvrez les affiches et la calendrier des barrages de la Ligue des champions dans quelques minutes depuis Nyon en Suisse.

29/01/26 - 11:40 - "Pas de honte pour Kondogbia" "Si je fais attention à mes sentiments, ce jeudi ce sera difficile de retourner à l’entraînement. Honnêtement, je n’ai même pas la lucidité de me plonger dans un sentiment. J’essaye de regarder devant", a indiqué Geoffrey Kondogbia. "Quand il y a un virage comme celui-là, j’essaye d’appuyer sur l’accélérateur et d’aller de l’avant. C’est comme ça que je fonctionne. Si aujourd’hui je commence à refaire le monde, cela va être difficile pour continuer (...) Je pense que le mot honte, pour moi personnellement, je trouve qu’il est quand même fort. On a quand même eu beaucoup d’occasions", a finalement analysé le milieu de l'OM auprès des journalistes. "C’était un match assez direct. Tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne… Donc dire qu’on va jusqu’à la honte… Ce n’est pas le premier match qu’on a perdu, ce ne sera pas le dernier."

29/01/26 - 10:15 - Mbappé a battu un record Auteur d'un nouveau doublé lors de la défaite du Real Madrid mercredi face à Benfica (2-4) mercredi, Kylian Mbappé a porté son total à 13 buts en phase de ligue cette saison. Un record depuis le passage à huit matches par club en Ligue des champions. Il fait notamment mieux que Cristiano Ronaldo et ses 11 buts en phase de poules en 2015-2016.

29/01/26 - 10:00 - Les infos sur le tirage de la Ligue des champions Découvrez toutes les infos sur le tirage de la Ligue des champions avec déjà, les potentielles affiches qui sont au programme. Lire l'article Tirage des barrages de la Ligue des champions : on connaît déjà les affiches, dates et heures

29/01/26 - 08:50 - La joie du gardien de Benfica "Avant, je ne comprenais pas ce qu'il nous fallait", a-t-il déclaré à la chaîne Sport.TV. "Mais quand nous avons eu un coup franc, j'ai vu tout le monde me montrer du doigt, l'entraîneur (José Mourinho) aussi alors je suis monté et on m'a dit qu'on avait encore besoin d'un but. C'est un moment fou, j'étais déjà passé (de marqueur) près contre Porto mais là, je l'ai fait et je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas l'habitude de marquer, alors pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. J'ai 24 ans et c'est la première fois. Incroyable."

29/01/26 - 08:25 - Le but de Benfica Voici le but à la dernière seconde qui condamne l'OM pour la suite de la Ligue des champions...

29/01/26 - 08:00 - Luis Enrique : "On est prêts" "Newcastle est une équipe de chapeau 4... C'est une petite équipe ? On pouvait avoir de meilleurs résultats, mais on est là, on est prêts et on verra contre qui on va jouer. Je suis très exigeant envers mon équipe, mais il faut analyser et regarder notre calendrier. Ce qui est positif pour moi, c'est que lorsque tu joues toujours contre des équipes de haut niveau, tu es prêt pour les prochains matches" a analysé le coach espagnol après la rencontre face à Newcastle.

29/01/26 - 07:40 - La colère de Mbappé "Je n’ai pas d’explication claire. Nous n’avons pas de continuité dans le jeu, c’est un problème que nous devons résoudre", a lancé le capitaine des Bleus après la qualification pour les barrages du Real. "On ne peut pas être là un jour sur deux, ce n’est pas une équipe championne. Ça fait un peu mal parce qu’on voulait que février s’améliore, mais on mérite la position dans laquelle on est. Je ne dirai pas que c’est juste un problème d’attitude ou seulement de football, je pense que c’est un problème général et en Ligue des champions chaque détail est important. Si tu ne viens pas avec tout pour gagner un match..."

29/01/26 - 07:13 - Un possible PSG - Monaco Le PSG, 11e, et Monaco, 21e, pourraient se croiser en barrages de la Ligue des champions. L'autre adversaire possible pour les Parisiens est Karabagh, et Newcastle pour Monaco. En cas de qualification pour les 8es de finale, les deux clubs français croiseront le FC Barcelone ou Chelsea.

28/01/26 - 23:14 - En dessous de tout à Bruges, l'OM dit adieu à la Ligue des Champions (3-0) En avant-match, De Zerbi avait évoqué un match pour "l’histoire". Marseille est passé complètement à côté de son grand rendez-vous européen en étant giflé dans les grandes largeurs (3-0). Malgré ce résultat, l'OM a longtemps cru pouvoir rallier les play-offs grâce à la différence de buts. C'était sans compter sur le gardien de Benfica Troubine. L'intéressé a marqué un but de la tête, sur un coup franc bien tiré, pour sceller la victoire des siens face au Real Madrid (4-2). Avec cette réalisation, le club de Lisbonne est passé devant l'OM au goal-average (-2). Marseille reste donc à la porte des 24 meilleures équipes avec 9 points et une différence de buts de moins 3. Grâce à son succès, Bruges est quant à lui qualifié (19e, 10 points). Dans ce match couperet, la bande à Greenwood a été très décevante. Elle ne s'est jamais relevée d'un entame catastrophique symbolisée par les buts de Diakhon (5e) et Vermant (11e). En deuxième période, Stankovic a scellé le succès du club belge (79e).

28/01/26 - 23:07 - BENFICA RECOMPENSEE POUR SON AUDACE (4-2) Victoire de Benfica Lisbonne sur le gong face au Real Madrid (4-2) grâce à un but à la dernière minute des arrêts de jeu du portier Anatoluy Trubin. Grâce à ce succès par deux buts d'écart, les hommes de José Mourinho se qualifient aux barrages au détriment de l'OM. Le Real méconnaissable ce soir, sort logiquement du Top 8

28/01/26 - 22:57 - C'est terminé, le Barça assure le top 8 ! (4-1) Au terme d'une seconde période de haute volée, le Barça signe un festival offensif pour assurer sa place dans le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions.