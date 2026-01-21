Ligue des champions : le classement complet et tous les scores et résultats en direct
La 7e journée de la Ligue des champions est décisive pour les clubs français.
La semaine est décisive pour les clubs français en Ligue des champions et particulièrement pour l'OM. 16e au classement avant la journée avec 3 victoire et 3 défaites, Marseille espère toujours intégrer le top 8 à l'issue de la phase de ligue. Une victoire face à Liverpool cette semaine pourrait ouvrir les portes aux hommes de De Zerbi. Une défaite et la qualification pour les barrages se jouera lors de la toute dernière journée. Les choses se compliquent en revanche pour l'AS Monaco qui pourrait dégringoler au classement après leur très lourde défaite face au Real Madrid sur le score de 6-1. La mauvaise nouvelle provient également de la défaite du PSG qui jouera sa qualification directe pour les 8es de finale lors de la dernière journée après sa défaite à la dernière seconde face au Sporting.
Le classement de la phase de Ligue
La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.
Les résultats de la Ligue des champions
Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.
21:50 - L'OM cède au pire moment, mi-temps ! (0-1)
C'est la pause au Stade Vélodrome où Slavko Vincic renvoie les joueurs aux vestiaires ! Après une sublime inspiration de Szoboszlai dans le temps additionnel, l'OM est mené 1-0 par Liverpool !
21:49 - C'est la mi-temps ! Le Slavia Prague et Barcelone dos à dos (2-2)
M. Kavanagh renvoie les 22 joueurs aux vestiaires ! Le Slavia Prague et le FC Barcelone sont à égalité après une première période animée (2-2). Fermin Lopez a marqué les deux buts catalans (34e et 42e) ; Kusej (10e) et Lewandowski (44e, csc) sont les deux buteurs pour le Slavia.
21:45 - BUT ! Le Slavia Prague égalise (2-2)
Barcelone n'aura pas mené longtemps ! Sur un nouveau corner tiré au premier poteau en faveur du Slavia Prague, Robert Lewandowski dévie le ballon involontairement dans ses propres filets. Ca fait 2-2 entre les deux clubs après 44 minutes de jeu !
21:43 - BUT ! Fermin signe un doublé (1-2)
Barcelone prend l'avantage à Prague face au Slavia ! Seul à une vingtaine de mètres dans l'axe du but, Fermin Lopez enroule bien une frappe puissante sur laquelle Stanek ne peut rien faire. 2-1 pour le Barça et doublé pour Fermin ce soir à l'Eden Arena !
21:36 - BUT ! Fermin égalise pour Barcelone (1-1)
Barcelone revient dans le match contre le Slavia Prague ! Plein axe, les joueurs du Barça combinent à l'entrée de la surface, avec Raphinha qui talonne pour De Jong, qui lui trouve ensuite Fermin. Dans un angle fermé, le milieu offensif catalan frappe en force et trompe Stanek ! 1-1 entre les deux équipes après 34 minutes de jeu.
21:11 - BUT ! Le Slavia Prague prend l'avantage contre Barcelone (1-0)
Le Slavia Prague marque le premier but de la rencontre contre le FC Barcelone ! Les Tchèques se procurent un premier corner dans cette rencontre, sur la droite. Sadilek le tire rentrant et Holes dévie de la tête au premier poteau. Au deuxième, Kusej a bien suivi et trompe Joan Garcia ! 1-0 pour le Slavia Prague face à Barcelone.
Le calendrier complet
De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Dernières actus de la Ligue des champions
Le calendrier du PSG
- PSG-Tottenham le 26 novembre à 21h
- Athletic Bilbao-PSG le 10 décembre à 21h
- Sporting Portugal-PSG le 20 janvier à 21h
- PSG-Newcastle le 28 janvier à 21h
Le calendrier de Monaco
- Pafos FC-Monaco le 26 novembre à 18h45
- Monaco-Galatasaray le 9 décembre à 21h
- Real Madrid-Monaco le 20 janvier à 21h
- Monaco-Juventus le 28 janvier à 21h
Le calendrier de l'OM
- OM-Newcastle le 25 novembre à 21h
- Union Saint-Gilloise-OM le 9 décembre à 21h
- OM-Liverpool le 21 janvier à 21h
- Club Bruges-OM le 28 janvier à 21h
Le calendrier de la phase finale
- Barrages de la phase à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : 30 mai 2026 (Budapest)