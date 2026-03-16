Ligue des champions : le programme complet des 8es de finale retour

Place aux huitièmes de finale retour de la Ligue des champions avec le PSG qui se déplace à Chelsea...

Sommaire Le classement

Les résultats

Le calendrier complet

Dernières actus Du spectacle de partout. Les huitièmes de finale aller ont été incroyables à tous les étages. Le PSG, dans le dur ces dernières semaines, a fait le spectacle en s'imposant sur le score de 5-2 face aux Blues de Chelsea, prenant une belle option sur la qualification avant ce match retour tant attendu ce mardi 17 mars. Et que dire du Real qui a pris le dessus assez largement sur Manchester City grâce au triplé de leur capitaine, Valverde. Le Bayern, Tottenham ont également fait le spectacle et sont "presque" déjà qualifiés pour la suite de cette Ligue des champions... Découvrez les résultats et le programme complet. Les résultats de la Ligue des champions Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.

Derniers résultats

10:20 - Le programme TV Découvrez le programme complet des 8es de finale retour de la Ligue des champions : Mardi 17 mars 2026

Sporting CP - Bodo/Glimt à 18h45 sur CANAL+ SPORT

Chelsea - Paris SG à 21h00 sur CANAL+ FOOT

Manchester City - Real Madrid à 21h00 sur CANAL+ SPORT

Arsenal - Leverkusen à 21h00 sur CANAL+ SPORT 360

Mercredi 18 mars 2026

Barcelone - Newcastle à 18h45 sur CANAL+ FOOT

Liverpool - Galatasaray à 21h00 sur CANAL+

Tottenham - Atlético de Madrid à 21h00 sur CANAL+ FOOT

Bayern Munich - Atalanta Bergame à 21h00 sur CANAL+ SPORT

Le calendrier complet

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Découvrez le classement final et complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Le calendrier de la phase finale