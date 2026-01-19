Ligue des champions : Liverpool, Real... Une semaine décisive pour les clubs français, résultats et classement
La 7e journée de la Ligue des champions est décisive pour les clubs français.
La semaine est décisive pour les clubs français en Ligue des champions et particulièrement pour l'OM. 16e au classement avant la journée avec 3 victoire et 3 défaites, Marseille espère toujours intégrer le top 8 à l'issue de la phase de ligue. Une victoire face à Liverpool cette semaine pourrait ouvrir les portes aux hommes de De Zerbi. Une défaite et la qualification pour les barrages se jouera lors de la toute dernière journée. Même scénario pour l'AS Monaco qui devra se frotter à un très grand, le Real Madrid, au stade Santiago Bernabeu. En cas de défaite, la route sera difficile, mais les barrages resteront possibles. Pour le PSG, malgré le contre temps lors de la dernière journée, la qualification semble déjà acquise avant le déplacement au Sporting.
La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.
Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.
10:30 - Le programme TV
Voici le programme TV de la Ligue des champions cette semaine.
- Mardi 20 janvier
- Kaïrat Almaty – Bruges à 16h30 sur CANAL+ FOOT
- Bodo/Glimt - Manchester City à 18h45 sur CANAL+ FOOT
- Sporting - PSG à 21h sur CANAL+ FOOT
- Real Madrid- Monaco à 21h sur CANAL+ SPORT
- Inter Milan - Arsenal à 21h sur CANAL+ Live 3
- Tottenham - Dortmund à 21h sur CANAL+ Live 4
- Copenhague - Naples à 21h sur CANAL+ Live 5
- Vilarreal - Ajax Amsterdam à 21h sur CANAL+ Live 6
- Olympiakos - Bayer Leverkusen à 21h sur CANAL+ Live 7
- Multiplex à 21h sur CANAL+ SPORT 360
- Mercredi 21 janvier
- Galatasaray - Atlético Madrid à 18h45 sur CANAL+ FOOT
- Qarabag - Eintracht Francfort à 18h45 sur CANAL+ SPORT
- OM - Liverpool à 21h sur CANAL+
- Slavia Prague - Barcelone à 21h sur CANAL+ FOOT
- Juventus - Benfica à 21h sur CANAL+ SPORT
- Bayern Munich - Union Saint-Giloise à 21h sur CANAL+ Live 4
- Chelsea - Paphos à 21h sur CANAL+ Live 5
- Newcastle - PSV Eindhoven à 21h sur CANAL+ Live 6
- Atalanta Bergame - Bilbao à 21h sur CANAL+ Live 7
- Multiplex à 21h sur CANAL+ SPORT 360
Le calendrier complet
De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Le calendrier du PSG
- PSG-Tottenham le 26 novembre à 21h
- Athletic Bilbao-PSG le 10 décembre à 21h
- Sporting Portugal-PSG le 20 janvier à 21h
- PSG-Newcastle le 28 janvier à 21h
Le calendrier de Monaco
- Pafos FC-Monaco le 26 novembre à 18h45
- Monaco-Galatasaray le 9 décembre à 21h
- Real Madrid-Monaco le 20 janvier à 21h
- Monaco-Juventus le 28 janvier à 21h
Le calendrier de l'OM
- OM-Newcastle le 25 novembre à 21h
- Union Saint-Gilloise-OM le 9 décembre à 21h
- OM-Liverpool le 21 janvier à 21h
- Club Bruges-OM le 28 janvier à 21h
Le calendrier de la phase finale
- Barrages de la phase à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : 30 mai 2026 (Budapest)