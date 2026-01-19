Ligue des champions : Liverpool, Real... Une semaine décisive pour les clubs français, résultats et classement

La 7e journée de la Ligue des champions est décisive pour les clubs français.

La semaine est décisive pour les clubs français en Ligue des champions et particulièrement pour l'OM. 16e au classement avant la journée avec 3 victoire et 3 défaites, Marseille espère toujours intégrer le top 8 à l'issue de la phase de ligue. Une victoire face à Liverpool cette semaine pourrait ouvrir les portes aux hommes de De Zerbi. Une défaite et la qualification pour les barrages se jouera lors de la toute dernière journée. Même scénario pour l'AS Monaco qui devra se frotter à un très grand, le Real Madrid, au stade Santiago Bernabeu. En cas de défaite, la route sera difficile, mais les barrages resteront possibles. Pour le PSG, malgré le contre temps lors de la dernière journée, la qualification semble déjà acquise avant le déplacement au Sporting.

Le classement de la phase de Ligue

La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Les résultats de la Ligue des champions

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.