Ligue des champions : OM, PSG, Monaco... Calendrier, classement et résultats

Troisième journée de Ligue des champions ces mardi et mercredi avec des matchs importants pour les clubs français.

Déjà la troisième journée de la Ligue des champions cette semaine avec des matchs qui pourraient être des tournants dans l'avenir des clubs français. Le PSG lance le bal ce mardi avec un déplacement toujours très compliqué en Allemagne pour y affronter le Bayer Leverkusen. Paris doit assumer son statut et prendre les trois points et déjà s'ouvrir la porte de la qualification. Les principaux enjeux concernent Monaco et Marseille. L'OM doit impérativement prendre des points face à un concurrent direct à la qualification, le Sporting. En terre portugaise, les Marseillais doivent prouver leur statut cette saison et ne pas repartir bredouille. Pour Monaco, après Manchester City, c'est Tottenham qui se présente face à eux. Une défaite plongerait l'ASM encore plus bas au classement...

Le classement de la phase de Ligue

La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Les résultats de la Ligue des champions

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.

Le calendrier complet

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.