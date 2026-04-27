Ligue des champions : PSG - Bayern, Altetico - Arsenal, programme et résultats en direct

Dernière ligne droite de la Ligue des champions avec le PSG, Arsenal, l'Atletico Madrid et le Bayern Munich qui vont disputer les demi-finales.

Le moment de vérité approche en Ligue des champions, la plus belle des compétitions entre les clubs. Cette année encore, le PSG fait parti du dernier carré malgré un parcours plus difficile avec une phase de poules compliquée et un passage en barrages face à l'AS Monaco. En demi-finale contre le Bayern Munich, Paris espère rejoindre pour la deuxième fois consécutive la finale de la Ligue des champions.

Le calendrier complet

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Les résultats de la Ligue des champions

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résultats.

Derniers résultats

10:00 - La stat de ce PSG - Bayern Il s’agit de la 16e confrontation entre Paris et le Bayern, toutes en UEFA Champions League. Le Bayern mène 9-6 et a remporté les cinq dernières confrontations, dont le succès 2-1 à Paris cette saison lors de la Journée 4. Dans leurs trois confrontations à élimination directe, le Bayern l’a emporté lors de la finale 2020 (1-0) et en huitièmes de finale 2022/23 (3-0 score cumulé), tandis que Paris s’est qualifié en quarts de finale 2020/21 grâce aux buts à l’extérieur après un nul 3-3 sur l’ensemble des deux matches.

Découvrez le classement final et complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Le calendrier de la phase finale