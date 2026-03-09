Ligue des champions : PSG - Chelsea au programme, le calendrier complet des 8es

Place à la phase finale de la Ligue des champions avec le PSG qui affronte Chelsea lors des 8es de finale aller.

Dernières actus L'heure de la phase finale de la Ligue des champions est arrivée. Après des mois de compétition, des barrages intenses et des surprises, les grands clubs vont pouvoir peut être faire jouer l'expérience lors de la double confrontation pour rejoindre les quarts de finale. Mais après une phase de ligue difficile et des barrages très compliqués, Paris s'attend à un match très délicat face aux Blues de Chelsea, l'une des meilleures équipes depuis le début de la saison en Ligue des champions. Parmi les autres grosses affiches, on suivra bien évidemment le choc entre le Real Madrid et Manchester City... Le calendrier complet De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les résultats de la Ligue des champions Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.

Dernières mises à jour

10:30 - Le programme TV Voici le programme TV complet des 8es de finale de la Ligue des champions ces mardi et mercredi. Mardi 10 mars 2026

Galatasaray - Liverpool à 18h45 sur CANAL+ FOOT

Newcastle - Barcelone à 21h00 sur CANAL+ FOOT

Atlético de Madrid - Tottenham à 21h00 sur CANAL+ SPORT

Atalanta Bergame – Bayern Munich à 21h00 sur CANAL+ SPORT 360

Mercredi 11 mars 2026

Leverkusen - Arsenal à 18h45 sur CANAL+ FOOT

Paris SG - Chelsea à 21h00 sur CANAL+

Real Madrid – Manchester City à 21h00 sur CANAL+ FOOT

Bodo/Glimt – Sporting CP à 21h00 sur CANAL+ SPORT

Découvrez le classement complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Le calendrier de la phase finale