Ligue des champions : Real - OM, PSG - Atalanta... Le calendrier de la 1ère journée
36 clubs vont disputer la Ligue des champions cette saison. Trois clubs français sont attendus : Marseille, Monaco et bien sur, le tenant du titre, le PSG.
Semaine de Ligue des champions et que des chocs au programme. Pour les clubs français, le plus gros morceau est sans aucun doute pour l'Olympique de Marseille. Les Olympiens, vainqueurs de Lorient 4-0 en championnat, se déplacent sur la pelouse de Bernabeu pour y affronter le mythique club du Real Madrid. Kylian Mbappé a d'ailleurs lancé les hostilités dans l'émission Téléfoot dimanche évoquant ses "nombreux buts" face à l'OM. Pour Paris, avec un effectif très amoindri après des blessures en cascade, il faudra remettre son titre en jeu et montrer la force et le caractère du club de la capitale face au club italien de l'Atalanta Bergame au Parc des Princes. Enfin, Monaco aura peut être l'adversaire le "plus facile" en se déplaçant sur la pelouse de Bruges.
Le calendrier du PSG
- PSG-Atalanta le 17 septembre à 21h
- Barça-PSG le 1er octobre à 21h
- Bayer Leverkusen-PSG le 21 octobre à 21h
- PSG-Bayern le 4 novembre à 21h
- PSG-Tottenham le 26 novembre à 21h
- Athletic Bilbao-PSG le 10 décembre à 21h
- Sporting Portugal-PSG le 20 janvier à 21h
- PSG-Newcastle le 28 janvier à 21h
Le calendrier de Monaco
- Club Bruges-Monaco le 18 septembre à 18h45
- Monaco-Manchester City le 1er octobre à 21h
- Monaco-Tottenham le 22 octobre à 21h
- Bodo/Glimt-Monaco le 4 novembre à 21h
- Pafos FC-Monaco le 26 novembre à 18h45
- Monaco-Galatasaray le 9 décembre à 21h
- Real Madrid-Monaco le 20 janvier à 21h
- Monaco-Juventus le 28 janvier à 21h
Le calendrier de l'OM
- Real Madrid-OM le 16 septembre à 21h
- OM-Ajax le 30 septembre à 21h
- Sporting Portugal-OM le 22 octobre à 21h
- OM-Atalanta le 5 novembre à 21h
- OM-Newcastle le 25 novembre à 21h
- Union Saint-Gilloise-OM le 9 décembre à 21h
- OM-Liverpool le 21 janvier à 21h
- Club Bruges-OM le 28 janvier à 21h
Le calendrier complet
- Journée 1
- Mardi 16 septembre 2025
- Athletic Club - Arsenal (18h45)
- PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (18h45)
- Juventus - Borussia Dortmund
- Real Madrid - Marseille
- Benfica - Qarabağ
- Tottenham - Villarreal
- Mercredi 17 septembre 2025
- Olympiacos - Pafos (18h45)
- Slavia Praha - Bodø/Glimt (18h45)
- Ajax - Inter
- Bayern München - Chelsea
- Liverpool - Atlético de Madrid
- Paris Saint-Germain - Atalanta
- Jeudi 18 septembre 2025
- Club Brugge - Monaco (18h45)
- Copenhagen - Leverkusen (18h45)
- Frankfurt - Galatasaray
- Manchester City - Napoli
- Newcastle United - FC Barcelona
- Sporting CP - Kairat Almaty
- Journée 2
- Mardi 30 septembre 2025
- Atalanta - Club Brugge (18h45)
- Kairat Almaty - Real Madrid (18h45)
- Atlético de Madrid - Frankfurt
- Chelsea - Benfica
- Inter - Slavia Praha
- Bodø/Glimt - Tottenham
- Galatasaray - Liverpool
- Marseille - Ajax
- Pafos - Bayern München
- Mercredi 1er octobre 2025
- Qarabağ - Copenhagen (18h45)
- Union Saint-Gilloise - Newcastle United (18h45)
- Arsenal - Olympiacos
- Monaco - Manchester City
- Leverkusen - PSV Eindhoven
- Borussia Dortmund - Athletic Club
- FC Barcelona - Paris Saint-Germain
- Napoli - Sporting CP
- Villarreal - Juventus
- Journée 3
- Mardi 21 octobre 2025
- FC Barcelona - Olympiacos (18h45)
- Kairat Almaty - Pafos (18h45)
- Arsenal - Atlético de Madrid
- Leverkusen - Paris Saint-Germain
- Copenhagen - Borussia Dortmund
- Newcastle United - Benfica
- PSV Eindhoven - Napoli
- Union Saint-Gilloise - Inter
- Villarreal - Manchester City
- Mercredi 22 octobre 2025
- Athletic Club - Qarabağ (18h45)
- Galatasaray - Bodø/Glimt (18h45)
- Monaco - Tottenham
- Atalanta - Slavia Praha
- Chelsea - Ajax
- Frankfurt - Liverpool
- Bayern München - Club Brugge
- Real Madrid - Juventus
- Sporting CP - Marseille
- Journée 4
- Mardi 4 novembre 2025
- Slavia Praha - Arsenal (18h45)
- Napoli - Frankfurt (18h45)
- Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise
- Bodø/Glimt - Monaco
- Juventus - Sporting CP
- Liverpool - Real Madrid
- Olympiacos - PSV Eindhoven
- Paris Saint-Germain - Bayern München
- Tottenham - Copenhagen
- Mercredi 5 novembre 2025
- Pafos - Villarreal (18h45)
- Qarabağ - Chelsea (18h45)
- Ajax - Galatasaray
- Club Brugge - FC Barcelona
- Inter - Kairat Almaty
- Manchester City - Borussia Dortmund
- Newcastle United - Athletic Club
- Marseille - Atalanta
- Benfica - Leverkusen
- Journée 5
- Mardi 25 novembre 2025
- Ajax - Benfica (18h45)
- Galatasaray - Union Saint-Gilloise (18h45)
- Borussia Dortmund - Villarreal
- Chelsea - FC Barcelona
- Bodø/Glimt - Juventus
- Manchester City - Leverkusen
- Marseille - Newcastle United
- Slavia Praha - Athletic Club
- Napoli - Qarabağ
- Mercredi 26 novembre 2025
- Copenhagen - Kairat Almaty (18h45)
- Pafos - Monaco (18h45)
- Arsenal - Bayern München
- Atlético de Madrid - Inter
- Frankfurt - Atalanta
- Liverpool - PSV Eindhoven
- Olympiacos - Real Madrid
- Paris Saint-Germain - Tottenham
- Sporting CP - Club Brugge
- Journée 6
- Mardi 9 décembre 2025
- Kairat Almaty - Olympiacos (16h30)
- Bayern München - Sporting CP (18h45)
- Monaco - Galatasaray
- Atalanta - Chelsea
- FC Barcelona - Frankfurt
- Inter - Liverpool
- PSV Eindhoven - Atlético de Madrid
- Union Saint-Gilloise - Marseille
- Tottenham - Slavia Praha
- Mercredi 10 décembre 2025
- Qarabağ - Ajax (18h45)
- Villarreal - Copenhagen (18h45)
- Athletic Club - Paris Saint-Germain
- Leverkusen - Newcastle United
- Borussia Dortmund - Bodø/Glimt
- Club Brugge - Arsenal
- Juventus - Pafos
- Real Madrid - Manchester City
- Benfica - Napoli
- Journée 7
- Mardi 20 janvier 2026
- Kairat Almaty - Club Brugge (16h30)
- Bodø/Glimt - Manchester City (18h45)
- Copenhagen - Napoli
- Inter - Arsenal
- Olympiacos - Leverkusen
- Real Madrid - Monaco
- Sporting CP - Paris Saint-Germain
- Tottenham - Borussia Dortmund
- Villarreal - Ajax
- Mercredi 21 janvier 2026
- Galatasaray - Atlético de Madrid (18h45)
- Qarabağ - Frankfurt (18h45)
- Atalanta - Athletic Club
- Chelsea - Pafos
- Bayern München - Union Saint-Gilloise
- Juventus - Benfica
- Newcastle United - PSV Eindhoven
- Marseille - Liverpool
- Slavia Praha - FC Barcelona
- Journée 8
- Mercredi 28 janvier 2026
- Ajax - Olympiacos
- Arsenal - Kairat Almaty
- Monaco - Juventus
- Athletic Club - Sporting CP
- Atlético de Madrid - Bodø/Glimt
- Leverkusen - Villarreal
- Borussia Dortmund - Inter
- Club Brugge - Marseille
- Frankfurt - Tottenham
- FC Barcelona - Copenhagen
- Liverpool - Qarabağ
- Manchester City - Galatasaray
- Pafos - Slavia Praha
- Paris Saint-Germain - Newcastle United
- PSV Eindhoven - Bayern München
- Union Saint-Gilloise - Atalanta
- Benfica - Real Madrid
- Napoli - Chelsea
- Barrages de la phase à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : 30 mai 2026 (Budapest)