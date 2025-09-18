Ligue des champions : résultats et classement après la 1ère journée
Trois clubs français sont attendus pour cette saison de Ligue des champions : Marseille, Monaco et bien sur, le tenant du titre, le PSG. Découvrez tous les résultats, le classement, et le calendrier complet de la compétition.
Semaine de Ligue des champions et que des chocs au programme. Pour les clubs français, le plus gros morceau était sans aucun doute pour l'Olympique de Marseille. Les Olympiens, vainqueurs de Lorient 4-0 en championnat, se sont déplacés sur la pelouse de Bernabeu pour y affronter le mythique club du Real Madrid. Malgré de bonnes intentions, l'OM est tombé sur Mbappé, auteur d'un doublé dont un penalty qualifié de "honteux" par le coach de l'OM. Pour Paris, avec un effectif très amoindri après des blessures en cascade, le travail a été fait face aux Italiens de l'Atalanta Bergame au Parc des Princes avec une victoire 4-0. Enfin, Monaco aura peut être l'adversaire le "plus facile" en se déplaçant sur la pelouse de Bruges ce jeudi.
Le classement de la phase de Ligue
La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.
Les résultats de la Ligue des champions
Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.
Le calendrier complet
De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Le calendrier du PSG
- PSG-Atalanta le 17 septembre à 21h
- Barça-PSG le 1er octobre à 21h
- Bayer Leverkusen-PSG le 21 octobre à 21h
- PSG-Bayern le 4 novembre à 21h
- PSG-Tottenham le 26 novembre à 21h
- Athletic Bilbao-PSG le 10 décembre à 21h
- Sporting Portugal-PSG le 20 janvier à 21h
- PSG-Newcastle le 28 janvier à 21h
Le calendrier de Monaco
- Club Bruges-Monaco le 18 septembre à 18h45
- Monaco-Manchester City le 1er octobre à 21h
- Monaco-Tottenham le 22 octobre à 21h
- Bodo/Glimt-Monaco le 4 novembre à 21h
- Pafos FC-Monaco le 26 novembre à 18h45
- Monaco-Galatasaray le 9 décembre à 21h
- Real Madrid-Monaco le 20 janvier à 21h
- Monaco-Juventus le 28 janvier à 21h
Le calendrier de l'OM
- Real Madrid-OM le 16 septembre à 21h
- OM-Ajax le 30 septembre à 21h
- Sporting Portugal-OM le 22 octobre à 21h
- OM-Atalanta le 5 novembre à 21h
- OM-Newcastle le 25 novembre à 21h
- Union Saint-Gilloise-OM le 9 décembre à 21h
- OM-Liverpool le 21 janvier à 21h
- Club Bruges-OM le 28 janvier à 21h
Le calendrier de la phase finale
- Barrages de la phase à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : 30 mai 2026 (Budapest)