Ligue des champions : résultats et classement après la 1ère journée

Trois clubs français sont attendus pour cette saison de Ligue des champions : Marseille, Monaco et bien sur, le tenant du titre, le PSG. Découvrez tous les résultats, le classement, et le calendrier complet de la compétition.

Semaine de Ligue des champions et que des chocs au programme. Pour les clubs français, le plus gros morceau était sans aucun doute pour l'Olympique de Marseille. Les Olympiens, vainqueurs de Lorient 4-0 en championnat, se sont déplacés sur la pelouse de Bernabeu pour y affronter le mythique club du Real Madrid. Malgré de bonnes intentions, l'OM est tombé sur Mbappé, auteur d'un doublé dont un penalty qualifié de "honteux" par le coach de l'OM. Pour Paris, avec un effectif très amoindri après des blessures en cascade, le travail a été fait face aux Italiens de l'Atalanta Bergame au Parc des Princes avec une victoire 4-0. Enfin, Monaco aura peut être l'adversaire le "plus facile" en se déplaçant sur la pelouse de Bruges ce jeudi.

Le classement de la phase de Ligue

La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Les résultats de la Ligue des champions

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.

Le calendrier complet

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.