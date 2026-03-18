Ligue des champions : résultats et tableau des quarts de finale

Suite et fin des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions ce mercredi 18 mars.

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L'avantage à l'aller était trop important. En huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG s'est largement imposé lors de sa double confrontation et attend désormais son adversaire en quarts de finale. Pour Manchester City, même tarif, battu par un Real Madrid retrouvé et impérial lors de la double confrontation. Ce mercredi, il reste plusieurs matchs au programme et quelques enjeux notamment sur le futur adversaire du PSG...

Derniers résultats

10:49 - Liverpool ou Galatasaray pour le PSG Les Reds de Liverpool pour une revanche ou les Turcs de Galatasaray dans une ambiance de dingue ? C'est tout l'enjeu des derniers huitièmes de finale pour le PSG ce mercredi soir.

09:30 - "Ils sont motivés tout le temps" "Il n'y a aucun mérite pour l'entraîneur" a lancé Luis Enrique après le Chelsea - PSG. C'est naturel. Ils continuent à jouer tout le temps, ils sont motivés tout le temps. On a fini l'entraînement à côté de bus hier soir (lundi). C'est un groupe de joueurs spécial. C'est un vrai bonheur de les entraîner.

09:15 - Barcola blessé Seule ombre au tableau dans ce 8e de finale entre Chelsea et le PSG, la blessure de Bradley Barcola. Buteur mais remplacé à l'heure de jeu par Désiré Doué en se plaignant de la jambe droite, le joueur a quitté le stade en boitant et avec une botte immobilisante au pied. L’attaquant parisien passera une IRM ce mercredi.

17/03/26 - 23:00 - Grâce à Vinicius, le Real Madrid s'impose à Manchester City et se qualifie pour les quarts (1-2) En position idéale à la suite de la manche aller (3-0), le Real Madrid, ce mardi 17 mars, a battu, à nouveau, Manchester City (1-2). En quart de finale de la Ligue des Champions, les Merengue croiseront sûrement la route du Bayern Munich. Les Bavarois reçoivent, demain, l’Atalanta, mais ils sont en ballotage très favorable (6-1). La bande à Mbappé, qui a joué vingt minutes pour son retour à la compétition, a profité d’une grosse erreur de Bernardo Silva pour se faciliter la tâche. Sur sa ligne de but, le Portugais a repoussé, du coude gauche, une frappe cadrée de Vinicius. Il a été logiquement expulsé. Sur le penalty, ce même Vinicius s’est fait justice (22e). En infériorité numérique, les protégés de Pep Guardiola n’ont rien lâché. Erling Haaland, à l’affût sur un bon centre de Doku, a sauvé l’honneur des siens (41e). En seconde période, Doku (63e) et Aït-Nouri (78e) ont marqué, mais ils ont été signalés hors-jeu. Pour la même raison, Mbappé a vu son but être refusé (83e), tout comme Vinicius (90e+2). Sur la dernière action, l’ailier s’est tout de même offert un doublé en reprenant un centre parfait de Tchouaméni. La seule fausse note pour les Merengue est venue de Thibaut Courtois. Le gardien a quitté ses partenaires en raison d’une blessure à une cuisse. Il pourrait rater le derby de Madrid ce week-end.

17/03/26 - 22:49 - Paris surclasse Chelsea ! La leçon parisienne est terminée dans ce Chelsea - PSG. Les hommes de Luis Enrique surclassent les Blues et rejoignent les quarts de finale de la Ligue des champions.

17/03/26 - 21:51 - C'est la pause à l'Etihad Stadium ! (1-1) Arrivé à l’Etihad Stadium avec une belle avance liée au match aller (3-0), le Real Madrid résiste, ce mardi 17 mars, à Manchester City (1-1). Pour l’heure, en quart de finale de la Ligue des Champions, la bande à Mbappé rejoindrait le Bayern Munich.

Malmenés en début de partie et sauvés à de multiples reprises par Courtois, les Merengue ont bénéficié d’un véritable tournant. À la 17e minute, Vinicius, sur une contre-attaque, a heurté le montant droit de Donnarumma. Sur la même action, le Brésilien a retenté sa chance. Le tir, cadré, a été repoussé par le coude gauche de Bernardo Silva. Le Portugais, sur cette situation, a été expulsé et a concédé un pénalty. Vinicius s’est fait justice en prenant à contrepied le gardien de Manchester City (22e). Démoralisés par ce coup du sort, les joueurs de Pep Guardiola sont revenus à hauteur grâce à une réalisation d’Erling Haaland, à la réception d’un centre de Doku (41e).

17/03/26 - 21:47 - Le PSG en démonstration À la mi-temps de ce Chelsea - PSG, les Parisiens sont impressionnants et ont largement dominé les Blues. Ils mènent 2-0 et se dirigent vers les quarts de finale de la Ligue des champions.

17/03/26 - 21:00 - Chelsea - PSG débute ! Et c'est parti pour ce huitième de finale retour de la Ligue des champions Chelsea - PSG. Les hommes de Luis Enrique sont dans une situation très favorable après leur large victoire de l'aller (5-2) mais doivent, malgré tout, rester méfiant.